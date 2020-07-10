День финансов, 13 июля: когда покупать стаж для пенсии, чем опасны "кредиты под 0%", что думает Рожкова про "Аркаду"

Понедельник, 13 июля, вернул нас к вопросам покупки стажа для пенсии, и дешевой ипотеки:

Стаж для пенсии. Чем раньше – тем дешевле. Украинцы, которым не хватит стажа для выхода на пенсию в 60 лет, могут его докупить. И чем раньше это сделать, тем меньше придется заплатить. Есть два способа дополучить стаж: в налоговой службе по месту регистрации можно заключить добровольное соглашение об уплате единого социального взноса с минимальной зарплаты. О втором способе можно прочесть по ссылке. Кстати, вырос средний размер пенсий после повышения прожиточного минимума в июле.

Кредит под 0%: в чем опасность? Национальный банк советует украинцам быть осторожными при обращении в финансовые компании, предоставляющие кредиты “под 0%”. Эта ставка может действовать всего неделю, говорит регулятор. А после этого включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты, предупредил регулятор.

3…2..1. Когда ждать массового запуска ипотеки? Нацбанк в условиях коронакризиса ожидает массового запуска ипотеки в 4 квартале 2020 года при сохранении макростабильности в стране. Об этом заявила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова. По ее словам, Нацбанк работает с банками и над другими методами расширения кредитования, в том числе призывает банки снижать ставку по кредитам и депозитам в корпоративном секторе.

Тем временем…

Все любопытные предложения ипотечного кредитования в Украине уже собраны и ждут вас по ссылке. 👌



Необходимы “железные нервы”. Правление Нацбанка встретилось с президентом и озвучило ему качества, которыми должен обладать потенциальный кандидат на должность главы регулятора. В числе главных трех требований было высказано пожелание о крепких нервах кандидата на пост.

Если хотите зарплату выше 40 тысяч. Портал work.ua обнародовал самые высокооплачиваемые вакансии в Украине. Самые высокие зарплаты в Украине работодатели предлагают в сфере информационных технологий . В то же время среди тех, кто просит самые высокие зарплаты в своих резюме: суперинтендант, главврач, национальный менеджер.

Проблемы “Аркады” – за пределами банка. Об этом заявила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова: “Это проблема законодательства и регулирования первичного рынка строительства. Проблема незавершенных строек – за пределами банка”. Не банк их строит, а застройщик, говорит Рожкова. Интересно ваше мнение. Поделитесь им в комментарии под новостью.