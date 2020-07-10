"За пределами банка": Рожкова высказалась о проблемах застройщика "Аркада"

О проблемах застройщика “Аркада” и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова рассказала в интервью «Интерфакс-Украина».

“Проблема есть. Но она шире, чем “Аркада”. Это проблема законодательства и регулирования первичного рынка строительства. Проблема незавершенных строек – за пределами банка. Не банк их строит, а застройщик. Поэтому у нас и нет полномочий это контролировать. У самого банка, который является управляющим, с капиталом все нормально и более-менее нормально с ликвидностью”.

“Поскольку мы раскрыли эти проблемы в 2015-2016 гг., то обращались ко всем правительствам для решения. Есть несколько вариантов технических решений, как можно относительно быстро улучшить ситуацию, но глобально – нужно менять законодательство”, – отметила она.

Справка Finance.ua:

Проблемой долгостроев Банка “Аркада” займется рабочая группа при Кабинете министров Украины или Межведомственная комиссия.

Уже более двух лет банком “Аркада”, застройщиками “Будеволюция”, “Аркада-Строительство” полностью остановлено строительство 39 жилых 25-этажных (разной стадии готовности, от 1% до 99%) домов, 5 дошкольных учебных заведений, 5 школ, 3 наземных паркингов, 1 пожарного депо, а также других объектов социальной и инженерной инфраструктуры, расположенных в Дарницком и Голосеевском районах Киева. В целом в зоне риска оказались более 30 тыс. инвесторов.

🏙️ Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.