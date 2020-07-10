"За пределами банка": Рожкова высказалась о проблемах застройщика "Аркада"

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О проблемах застройщика “Аркада” и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова рассказала в интервью «Интерфакс-Украина».
“Проблема есть. Но она шире, чем “Аркада”. Это проблема законодательства и регулирования первичного рынка строительства. Проблема незавершенных строек – за пределами банка. Не банк их строит, а застройщик. Поэтому у нас и нет полномочий это контролировать. У самого банка, который является управляющим, с капиталом все нормально и более-менее нормально с ликвидностью”.
“Поскольку мы раскрыли эти проблемы в 2015-2016 гг., то обращались ко всем правительствам для решения. Есть несколько вариантов технических решений, как можно относительно быстро улучшить ситуацию, но глобально – нужно менять законодательство”, – отметила она.
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