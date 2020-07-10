Купить пенсионный стаж: в ПФ назвали суммы и условия

Украинцы, которым не хватит стажа для выхода на пенсию в 60 лет, могут его докупить. И чем раньше это сделать, тем меньше придется заплатить.

Об этом OBOZREVATEL рассказали на горячей линии Пенсионного фонда Украины.

Как объяснили специалисты ПФУ, есть два способа дополучить стаж.

Первый способ: если вы еще не достигли пенсионного возраста, но официально не работаете и понимаете, что стажа вам не хватит.

“В таком случае в налоговой службе по месту регистрации можно заключить добровольное соглашение об уплате единого социального взноса с минимальной зарплаты. На данный момент это 1039 грн в месяц. Размер минимальной пенсии при этом составляет 1712 грн. То есть вы сейчас заплатите тысячу, а потом получите 1,7 тысячи”, – рассказали в ПФУ.

Особенность такого способа состоит в том, что стаж покупается по одному месяцу. Аналогично тому, как вы бы работали и сами платили ЕСВ. То есть если для пенсии остался год и вам не хватает двух лет, такой способ вам не подойдет – все равно придется использовать второй метод.

Второй способ – если вам уже исполнилось 60 лет и нужно купить сразу несколько лет стажа. В таком случае размер ЕСВ уплачивается в двойном размере. Например, 2078 грн в месяц или 24,9 тыс. за год.

“Сумма уплаченного единого взноса не может быть меньше двух минимальных. При этом, граждане самостоятельно определяют период, за который могут заключить договор о добровольном участии. Если вы 8 лет назад не работали два года, можете доплатить за те годы”, – рассказывают в ПФУ.

26 июня Пенсионный фонд Украины разработал и внедрил новую сервисную услугу – автоматическое назначение пенсии.

Для этого необходимо: заполнить анкету-заявление; добавить сканированные копии документов; с помощью КЭП подписать анкету-заявление и отправить ее в территориальный орган Пенсионного фонда.

Справка Finance.ua:

В Минсоцполитики работают над новыми параметрами пенсионной системы, в результате чего часть украинцев сможет выходить на заслуженный отдых раньше.

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