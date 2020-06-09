Новая сумма индексации пенсий: В Минсоцполитики работают над новыми параметрами пенсионной системы

В Минсоцполитики работают над новыми параметрами пенсионной системы, в результате чего часть украинцев сможет выходить на заслуженный отдых раньше.

Об этом заявила в эфире одного из украинских телеканалов министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

“У нас есть три законопроекта, которые формируют новые параметры пенсионной системы. Первый — это законопроект, которым мы упорядочиваем солидарный базовый уровень. Что мы хотим сделать: определить четкую дату индексаций, показать, какие категории подпадают под индексацию, установить четкий норматив, меньше которого не может быть повышение при индексации”, — сказала Лазебная.

Также она подчеркнула, что будут думать над тем, что можно сделать для людей, у которых стаж более 40 лет.

“Есть такие родители, которые воспитывали детей, которым установлена инвалидность посмертно. Это очень малое количество, но поверьте, о них тоже надо заботиться. Мы хотим для них создать досрочный выход на пенсию”, — добавила министр.

Справка Finance.ua:

В Украине с 1 июля повышается прожиточный минимум, от которого зависит размер пенсий и других социальных выплат.

Проект закона “Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении” был зарегистрирован в парламенте еще зимой. Он предусматривает, что делать обязательные отчисления на пенсионные счета должны будут и работники, и работодатели.

Прибавку к пенсии можно получить за сверхурочный стаж: если гражданин при выходе на пенсию имеет стаж, он может получить надбавку к пенсии.

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