0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 839 0

Зарплата - свыше 40 тысяч: самые высокооплачиваемые вакансии в Украине

Зарплата - свыше 40 тысяч: самые высокооплачиваемые вакансии в Украине

Самые высокие зарплаты в Украине работодатели предлагают в сфере информационных технологий.

Об этом свидетельствует статистика work.ua.

Самые высокооплачиваемые вакансии в Украине:

  • .Net-программист – в среднем 55 000 грн;
  • программист Java – 49 500 грн;
  • C++ программист – 47 500 грн;
  • Python-программист – 45 000 грн;

Получить деньги до зарплаты 💸

  • C# программист – 41 000 грн;
  • тим-лид – 40 000 грн;
  • медиабайер – 40 000 грн.

В то же время среди тех, кто просит самые высокие зарплаты в своих резюме:

  • информационный директор – в среднем желаемая зарплата на уровне 40 000 грн;
  • суперинтендант: средняя зарплата около 40 000 грн;
  • национальный менеджер – 35 000 грн;
  • руководитель IT-отдела: зарабатывает в среднем 35 000 грн;
  • Angular-разработчик: средняя зарплата – около 31 000 грн;
  • заместитель финансового директора и главный врач – по 30 000 грн.

Справка Finance.ua:

  • Средняя номинальная заработная плата в мае составила 10 542 грн.
  • Самая высокая средняя зарплата в мае была в г. Киеве – 15 191 грн, самая низкая – в Черновицкой области – 7921 грн.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.