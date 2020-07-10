Зарплата - свыше 40 тысяч: самые высокооплачиваемые вакансии в Украине

Самые высокие зарплаты в Украине работодатели предлагают в сфере информационных технологий.

Об этом свидетельствует статистика work.ua.

Самые высокооплачиваемые вакансии в Украине:

.Net-программист – в среднем 55 000 грн;

программист Java – 49 500 грн;

C++ программист – 47 500 грн;

Python-программист – 45 000 грн;

C# программист – 41 000 грн;

тим-лид – 40 000 грн;

медиабайер – 40 000 грн.

В то же время среди тех, кто просит самые высокие зарплаты в своих резюме:

информационный директор – в среднем желаемая зарплата на уровне 40 000 грн;

суперинтендант: средняя зарплата около 40 000 грн;

национальный менеджер – 35 000 грн;

руководитель IT-отдела: зарабатывает в среднем 35 000 грн;

Angular-разработчик: средняя зарплата – около 31 000 грн;

заместитель финансового директора и главный врач – по 30 000 грн.

Справка Finance.ua:

Средняя номинальная заработная плата в мае составила 10 542 грн.

Самая высокая средняя зарплата в мае была в г. Киеве – 15 191 грн, самая низкая – в Черновицкой области – 7921 грн.

Риелторы и программисты – в лидерах среди самых высокооплачиваемых вакансий в столичной службе занятости.

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