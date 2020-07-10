"Кредит под 0%": НБУ предупредил украинцев о мошенничествах

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Национальный банк советует украинцам быть осторожными при обращении в финансовые компании, предоставляющие кредиты “под 0%”.
Об этом заявила начальник управления защиты прав потребителей НБУ Ольга Лобайчук, передает пресс-служба НБУ.
“Фишка кредитов “под 0%” – эта ставка может действовать всего неделю. А после этого включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты. Вы удивитесь, в обращениях граждан мы встречали максимальную ставку по кредиту – 1702% годовых”, – рассказала она.
В чем проблема. В работе с обращениями граждан есть сложность, поскольку человек самостоятельно подписал договор с такими условиями. Защитить права в таком случае сложно. Единственный, кто может помочь, это суд.
Также в Нацбанке призывают внимательно читать договоры и проверять все условия кредита.
Лобайчук отметила, что с января этого года в Украине заработала защита прав потребителей финансовых услуг и НБУ начал активную работу с банками, установив требования к рекламе и информации на сайте, которые банки должны будут выполнять с сентября. Аналогичные требования разрабатываются к финансовым компаниям.
Кстати, на Finance.ua работает специальный сервис для выбора кредитов. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам кредитный продукт.
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