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Средний размер пенсий вырос после повышения прожиточного минимума

Средний размер пенсий вырос после повышения прожиточного минимума

Общее количество пенсионеров на 1 июля 2020 года составляло 11 241 834 человека.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Пенсионного фонда Украины.

Средний размер пенсий составлял 3 393,54 грн. Следовательно, с начала года средний размер пенсий вырос на 310,56 грн или на 10,1% (на 1 января 2020 г. средний размер пенсий составлял 3082,98 грн).

Какие пенсии получали в Украине:

  • выплаты по возрасту получали 8 449 123 человека, а средний размер их составлял 3413, 73 грн;
  • по инвалидности (1 426 038 человек) – 2 641,19 грн;
  • в связи с потерей кормильца (517 967 человек) – 3 005,43 грн;
  • за выслугу лет (217 964 человека) – 3 060,75 грн;
  • социальные пенсии (75 291 человек) – 1 729,53 грн;
  • пожизненное денежное содержание судей (3425 человек) – 51 171,77 грн;
  • пенсии военнослужащих (552 026 человек) – 5454,17 грн.

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Инфографика: ПФУ

Справка Finance.ua:

  • Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года.
  • Перерасчет произведен в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 гривен до 1712 грн.
  • В целом за июнь на пенсии направили 38,8 млрд грн, что на 100 млн грн больше, чем в мае 2020 года.
По материалам Finance.UA
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