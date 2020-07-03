День финансов, 9 июля: о будущем НБУ, новом формате оплаты за электроэнергию, автомобилях-двойниках

Четверг, 9 июля. Разговоры вокруг IKEA, курса валют и автомобилей-двойников.

“Вышли на восстановление”. В правительстве считают, что Украина прошла критическую стадию экономического кризиса, и вышла на восстановление. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко. По его словам, статистика свидетельствует, что цифры регистрации тех же новых ФЛП вышли на докризисный уровень.

А вот о будущем НБУ, курсе доллара и последствиях отставки Главы НБУ – в новом видео от финансового эксперта Алексея Козырева:

IKEA. Не опять, а снова. Один из самых ожидаемых в Украине ритейлеров готовится открыть свой первый магазин в нашей стране уже этой осенью. Как уверяют СМИ, торговая точка шведского мебельного гиганта появится в октябре-ноябре в Киеве в ТРЦ Blockbuster Mall. В пресс-службе IKEA эту информацию не комментируют.

Плата за электроэнергию по-новому. В июле киевляне получат счета с суммами к оплате за фактически потребленную электроэнергию и за ожидаемое потребление в текущем месяце. Новый формат оплаты за электроэнергию вводит поставщик электроэнергии YASNO.

Автомобили-двойники – полиция предупреждает. Патрульная полиция обнаружила очередной “автомобиль-двойник” на дороге. Там отмечают, что все чаще водители транспортных средств обращаются в полицию с просьбой защитить их от нечестных граждан, которые покупают авто, а потом уничтожают, подделывают или заменяют идентификационные номера кузова, шасси, двигателя на них без разрешения соответствующих органов, и пользуются транспортными средствами на незаконных основаниях. К чему это приводит – читайте здесь.

Электронные больничные. Тестовый режим. Минздрав запускает в тестовом режиме электронные больничные в два этапа. Сейчас в работе подготовка нормативно-правовых актов, которая обеспечит работу больничных. Минздрав до 10 июля принимает от всех соответствующих медучреждений, которые хотят участвовать в тестировании этой системы, формы регистрации.

Аренда возле древнегреческого полиса и не только. Среди интересных локаций для отпуска 2020: Алешковские пески в Херсонской области, древнегреческий полис в Николаевской области и самая длинная гипсовая пещера мира в Тернопольской. Все это Украина. А вот во сколько обойдется вам аренда жилья поблизости этих локаций, уже подсчитали аналитики OLX Недвижимость.