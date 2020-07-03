Киевляне будут платить за электроэнергию по-новому

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В июле киевляне получат счета с суммами к оплате за фактически потребленную электроэнергию и за ожидаемое потребление в текущем месяце.
Об этом сообщают в КГГА.
Новый формат оплаты за электроэнергию вводит поставщик электроэнергии YASNO.
Что это даст. Как отметили в компании, такой формат позволяет клиентам планировать расходы на электроэнергию, платить за свет на время отпуска или командировки и не тратить время на расчеты ежемесячно.
«Рекомендуемые платежи – это обычная практика во многих европейских странах. Преимущества таких платежей уже смогли оценить клиенты YASNO в Днепропетровской и Донецкой областях. В июле такие счета за электроэнергию получат все частные клиенты в столице. Платить только за фактически потребленные киловатт-часы или также и за ожидаемое потребление – это выбор каждого. Если внесенный платеж окажется больше, чем вы использовали по факту, это будет учтено и отражено в счете в следующем месяце как переплата», – заверил директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.
В счете за июнь, который киевляне получат в июле, будут указаны суммы:
Оплатить фактически потребленную электроэнергию и провести платеж ожидаемого потребления можно и в Личном кабинете.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Президент считает, что из-за курса гривны украинские компании "недополучили миллионы и закрылись"7 ч. назад - 2622 16
На сколько подорожают "еврономера", если при растаможке не будут учитывать их возрастВчера, 16:44 - 6764 12
КГГА: В Киеве построят «веломагистраль» вдоль Набережного шоссе с освещением3 ч. назад - 418 3
Кабмин вновь ужесточил карантин5 ч. назад - 1361 3
Правительство Украины намерено закупать гречку в резерв - министр экономики11 ч. назад - 246 2
Туроператор Join Up отменил десятки рейсов из Украины в Египет (список)8 ч. назад - 8058
Как отличить поддельную валюту от настоящейВчера, 20:00 - 6766 1
Прожиточный минимум не может быть меньше минимальной зарплаты - экономистВчера, 21:08 - 3608 1
Межбанк: валютный рынок продолжает удивлять6 ч. назад - 2642
Президент считает, что из-за курса гривны украинские компании "недополучили миллионы и закрылись"7 ч. назад - 2622 16
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)Вчера, 11:48 - 1182
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1200
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 1035 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 5889 11
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 2416