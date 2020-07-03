Киевляне будут платить за электроэнергию по-новому

В июле киевляне получат счета с суммами к оплате за фактически потребленную электроэнергию и за ожидаемое потребление в текущем месяце.

Об этом сообщают в КГГА.

Новый формат оплаты за электроэнергию вводит поставщик электроэнергии YASNO.

Что это даст. Как отметили в компании, такой формат позволяет клиентам планировать расходы на электроэнергию, платить за свет на время отпуска или командировки и не тратить время на расчеты ежемесячно.

«Рекомендуемые платежи – это обычная практика во многих европейских странах. Преимущества таких платежей уже смогли оценить клиенты YASNO в Днепропетровской и Донецкой областях. В июле такие счета за электроэнергию получат все частные клиенты в столице. Платить только за фактически потребленные киловатт-часы или также и за ожидаемое потребление – это выбор каждого. Если внесенный платеж окажется больше, чем вы использовали по факту, это будет учтено и отражено в счете в следующем месяце как переплата», – заверил директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

В счете за июнь, который киевляне получат в июле, будут указаны суммы:

К оплате за фактическое потребление – за потребленную электроэнергию в июне.

Ожидаемое потребление в текущем месяце – сумма для каждого клиента определяется индивидуально и зависит от объема потребления в прошлом месяце. Если в июне семья использовала 120 кВт-ч, плановый платеж на июль будет рассчитан на тот же объем.

Рекомендовано к уплате – плюсуется сумма за фактическое потребление и ожидаемое. Но каждый клиент сам выбирает, по какой из предложенных сумм производить расчет.

Оплатить фактически потребленную электроэнергию и провести платеж ожидаемого потребления можно и в Личном кабинете.

Справка Finance.ua:

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