Министр финансов: Есть основания считать, что Украина выходит из кризиса

В правительстве считают, что Украина прошла критическую стадию экономического кризиса, и вышла на восстановление.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью.

“Есть основания считать, что Украина выходит из кризиса. Тяжелыми месяцами были апрель и май. В июне уже запустились экономические процессы “, – сообщил он.

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По его словам, статистика свидетельствует, что цифры регистрации новых ФЛП вышли на докризисный уровень.

А потребление электроэнергии в последние две декады свидетельствует о восстановлении промышленного производства.

Он отметил, что нет оснований считать, что падение экономики в Украине будет больше, чем в развитых странах.

“Считаем, что 4,8% падения ВВП – реальный показатель. Этому есть несколько объяснений. Украина не сильно интегрирована в наиболее пострадавшие экономические цепочки мировой экономики. Рынки нашей экспортной продукции сохранились. Речь идет о зерновые и продукты питания. Падение цен на руду и металл – не такое сильное, как на нефть и газ. Поэтому для Украины, с точки зрения внешних позиций, ситуация не настолько уязвима, как для других стран”, – отметил министр.

По его мнению, пока нет оснований ожидать падения цен на продукцию отечественного экспорта.

Справка Finance.ua:

Из-за карантина остановили работу около 600-700 тысяч предпринимателей, малых предприятий сферы услуг, заведений сферы образования, которые дают работу 3,5-4 млн человек.

Ранее Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозировало падение экономики Украины в 2020 году на 5,5% с последующим ее восстановлением в 2021 году на 5%, в 2022 году – на 3%.

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