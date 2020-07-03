Министр финансов: Есть основания считать, что Украина выходит из кризиса

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В правительстве считают, что Украина прошла критическую стадию экономического кризиса, и вышла на восстановление.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью.
“Есть основания считать, что Украина выходит из кризиса. Тяжелыми месяцами были апрель и май. В июне уже запустились экономические процессы “, – сообщил он.
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По его словам, статистика свидетельствует, что цифры регистрации новых ФЛП вышли на докризисный уровень.
А потребление электроэнергии в последние две декады свидетельствует о восстановлении промышленного производства.
Он отметил, что нет оснований считать, что падение экономики в Украине будет больше, чем в развитых странах.
“Считаем, что 4,8% падения ВВП – реальный показатель. Этому есть несколько объяснений. Украина не сильно интегрирована в наиболее пострадавшие экономические цепочки мировой экономики. Рынки нашей экспортной продукции сохранились. Речь идет о зерновые и продукты питания. Падение цен на руду и металл – не такое сильное, как на нефть и газ. Поэтому для Украины, с точки зрения внешних позиций, ситуация не настолько уязвима, как для других стран”, – отметил министр.
По его мнению, пока нет оснований ожидать падения цен на продукцию отечественного экспорта.
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