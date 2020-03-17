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Из-за карантина остановили работу около 700 тысяч предпринимателей, дающих работу 4 млн человек

Из-за карантина остановили работу около 700 тысяч предпринимателей, дающих работу 4 млн человек

Из-за карантина остановили работу около 600-700 тысяч предпринимателей, малых предприятий сферы услуг, заведений сферы образования, которые дают работу 3,5-4 млн человек.

Такую оценку озвучил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, сообщает пресс-служба организации.

«К счастью, в 95% случаев предприниматели могут договориться с владельцами арендуемых помещений об условиях работы, потому что арендодатели и арендаторы взаимосвязаны. Этому способствует, в том числе, признание карантина форс-мажором на законодательном уровне. В тех случаях, когда стороны не могут договориться, торгово-промышленные палаты выдают сертификаты о факте форс-мажора, с которыми предприниматели могут защищать свои интересы в суде», – сказал Геннадий Чижиков.

«Сейчас очень актуален вопрос отсрочки в погашении банковских кредитов, выданных предпринимателям, неприменения штрафов и пени за задержку выплат. Для поиска решения нужен диалог банков и Национального банка. Торгово-промышленная палата будет вносить это предложение в законопроект по комплексу более широких мер поддержки бизнеса, работа над которым сейчас идет», – добавил Геннадий Чижиков.

Справка Finance.ua:

  • В Государственной службе рассказали о выплатах безработным во время карантина. На период карантина для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 официально зарегистрированным безработным сохранят соответствующие выплаты:
     
  • для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице будет увеличен до 1800 гривен (сейчас – 1630 грн);
  • для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице будет увеличен до 650 гривен (сейчас – 610 грн).
По материалам Finance.UA
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