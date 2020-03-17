Из-за карантина остановили работу около 700 тысяч предпринимателей, дающих работу 4 млн человек

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Из-за карантина остановили работу около 600-700 тысяч предпринимателей, малых предприятий сферы услуг, заведений сферы образования, которые дают работу 3,5-4 млн человек.
Такую оценку озвучил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, сообщает пресс-служба организации.
«К счастью, в 95% случаев предприниматели могут договориться с владельцами арендуемых помещений об условиях работы, потому что арендодатели и арендаторы взаимосвязаны. Этому способствует, в том числе, признание карантина форс-мажором на законодательном уровне. В тех случаях, когда стороны не могут договориться, торгово-промышленные палаты выдают сертификаты о факте форс-мажора, с которыми предприниматели могут защищать свои интересы в суде», – сказал Геннадий Чижиков.
«Сейчас очень актуален вопрос отсрочки в погашении банковских кредитов, выданных предпринимателям, неприменения штрафов и пени за задержку выплат. Для поиска решения нужен диалог банков и Национального банка. Торгово-промышленная палата будет вносить это предложение в законопроект по комплексу более широких мер поддержки бизнеса, работа над которым сейчас идет», – добавил Геннадий Чижиков.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Милованов призвал бизнес перевести сотрудников на систему ФЛП для противодействия кризисуВчера, 16:01 - 5062 9
Маск переводит заводы на изготовление аппаратов для вентиляции легкихВчера, 23:07 - 1523 5
Компании Пинчука выделили $2 млн на закупку тестов на коронавирусВчера, 14:14 - 608 4
В магазинах АТБ смогут находиться не более 20 человекОколо часа назад - 658 3
Xiaomi открыла свои 1800 магазинов по всему КитаюВчера, 23:38 - 363 3
Милованов призвал бизнес перевести сотрудников на систему ФЛП для противодействия кризисуВчера, 16:01 - 5062 9
😷Как штрафуют за нарушение карантина в Украине и других странах (инфографика)Вчера, 17:00 - 3572 1
КГГА вводит в Киеве режим чрезвычайной ситуации - Поворозник4 ч. назад - 2870 2
В Нацбанке прогнозируют «разворот» курса валют56 мин. назад - 2819 2
Межбанк: порой торжествовала логика, а не эмоцииВчера, 18:05 - 2413
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минутВчера, 16:10 - 475
😷 В Еврокомиссии спрогнозировали, когда на рынке появится вакцина от коронавирусаПозавчера, 14:10 - 1977
Tesla начала доставки нового электрокара (фото)17.03.2020, 15:10 - 2368
Стартап презентовал электровелосипед Saigon (видео)16.03.2020, 12:12 - 3968
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 3080