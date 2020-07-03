СМИ назвали сроки открытия первого магазина IKEA в Украине

Один из самых ожидаемых ритейлеров — IKEA — начал ремонт помещения под свой магазин в столичном ТРЦ Blockbuster Mall. Это третья попытка шведской сети, не считая провального старта онлайн-продаж.

IKEA снова готовится открыть свой первый магазин в Украине. Торговая точка шведского мебельного гиганта появится в октябре-ноябре в Киеве в ТРЦ Blockbuster Mall.

Об этом НВ Бизнес сообщили три источника: директор сети магазинов и два директора торговых центров. «Ремонт в помещении идет полным ходом. Площадь будущего магазина составит около 5 тыс. кв. м», — рассказывает НВ Бизнес директор сети магазинов, пожелавший остаться неназванным.

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В пресс-службе IKEA эту информацию не комментируют. Глава наблюдательного совета компании Мандарин Плаза (управляет активами бизнесмена Вагифа Алиева, который является совладельцем ТРЦ) — Александр Черницкий, от комментариев отказался.

В Украину IKEA пытается зайти уже 14 лет — это рекорд для международных ритейлеров. Первоначально сеть планировала построить собственный торговый центр рядом с Бориспольской трассой на участке площадью 70 га. Но тогда против такого проекта выступили местные депутаты, которые запретили рубить лес для нового магазина. Спустя три года IKEA все же купила землю площадью 60 га в одном из самых непростых для западных инвесторов регионов страны — Одесской области, а затем без объяснения причин решила уйти из Украины.

Выход на рынок шведского ритейлера принято считать маркером прозрачной работы чиновников: представители IKEA не платят взятки. В то же время эта сеть — одна из наиболее ожидаемых в Украине, и во многих городах последние годы появлялись ее клоны.

Справка Finance.ua:

Впервые IKEA объявила о намерении выйти на украинский рынок в конце 2017 года.

Сначала первый магазин в Украине в новом формате city store компания собиралась открыть в столичном ТРЦ Ocean Mall.

В июле прошлого года IKEA запустила веб-сайт для украинских покупателей. Компания также объявила о наборе 100 сотрудников в свой первый магазин городского формата в Киеве. В начале декабря 2019 года открытие физического магазина компании отложили, но пообещали весной 2020 года запустить онлайн-магазин.