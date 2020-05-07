IKEA начала работу на украинском рынке и запустила онлайн-магазин

IKEA сообщила Finance.ua, что начинает работу на украинском рынке и запускает Интернет-магазин.

В онлайне шведский ритейлер предлагает украинским покупателям около 3600 функциональных товаров для дома всех категорий и стилей с привлекательным дизайном и ценами.

Где можно сделать заказ – на сайте www.ikea.ua

Где забирать товар. Покупатели смогут выбирать, где и как забрать свой товар – в одном из пунктов для получения заказов в Киеве бесплатно или с помощью услуги доставки на дом.

Пункты выдачи. В Ашан Рив Гош (Auchan Rive Gauche) и Metro Cash & Carry.

Служба доставки организована в сотрудничестве с компанией DB Schenker.

Защита. Все сотрудники будут иметь доступ к необходимому защитному оборудованию и работать с соблюдением рекомендаций по социальному дистанцированию.

Планы. После запуска Интернет-магазина IKEA планирует открыть свой магазин в новом городском формате (city store) в Киеве. Компания недавно подписала договор аренды с торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall.

«Мы рады начать работу в Украине благодаря запуску Интернет-магазина, особенно в то время, когда каждый из нас уделяет внимание безопасности и комфортному пребыванию дома. Надеемся, наш широкий ассортимент товаров и решений для дома поможет украинцам обустроить личное пространство и улучшить повседневную жизнь», – сказал Флориан Мелле, руководитель IKEA в Украине.

Справка Finance.ua:

В сентябре 2018 года IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в формате city store в 2019 году. Объект должен был открыться в киевском ТРЦ Ocean Mall.

Однако позже ритейлер заявил, что в связи с задержкой строительства ТРЦ компания рассматривает альтернативные пути запуска бизнеса в Украине.

Летом 2019 года IKEA объявила о запуске официального сайта для украинских потребителей и наборе персонала для работы в первом магазине городского формата в Киеве.

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