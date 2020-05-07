IKEA начала работу на украинском рынке и запустила онлайн-магазин

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IKEA сообщила Finance.ua, что начинает работу на украинском рынке и запускает Интернет-магазин.
В онлайне шведский ритейлер предлагает украинским покупателям около 3600 функциональных товаров для дома всех категорий и стилей с привлекательным дизайном и ценами.
Где можно сделать заказ – на сайте www.ikea.ua
Где забирать товар. Покупатели смогут выбирать, где и как забрать свой товар – в одном из пунктов для получения заказов в Киеве бесплатно или с помощью услуги доставки на дом.
Пункты выдачи. В Ашан Рив Гош (Auchan Rive Gauche) и Metro Cash & Carry.
Служба доставки организована в сотрудничестве с компанией DB Schenker.
Защита. Все сотрудники будут иметь доступ к необходимому защитному оборудованию и работать с соблюдением рекомендаций по социальному дистанцированию.
Планы. После запуска Интернет-магазина IKEA планирует открыть свой магазин в новом городском формате (city store) в Киеве. Компания недавно подписала договор аренды с торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall.
«Мы рады начать работу в Украине благодаря запуску Интернет-магазина, особенно в то время, когда каждый из нас уделяет внимание безопасности и комфортному пребыванию дома. Надеемся, наш широкий ассортимент товаров и решений для дома поможет украинцам обустроить личное пространство и улучшить повседневную жизнь», – сказал Флориан Мелле, руководитель IKEA в Украине.
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