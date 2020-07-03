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Патрульная полиция предупредила украинских водителей об "автомобилях-двойниках"

Патрульная полиция предупредила украинских водителей об "автомобилях-двойниках"

Патрульная полиция Украина обнаружила очередной “автомобиль-двойник” на дороге.

Об этом сообщили на странице ведомства в FACEBOOK.

Там отметили, что все чаще водители транспортных средств обращаются в полицию с просьбой защитить их от нечестных граждан. Таких, которые покупают авто, а потом уничтожают, подделывают или заменяют идентификационные номера кузова, шасси, двигателя на них без разрешения соответствующих органов, и пользуются транспортными средствами на незаконных основаниях.

“В качестве примера, недавно в патрульную полицию обратилась жительница Белой Церкви. В ее адрес поступило 6 административных материалов о нарушении скоростного режима в Киеве. Хотя она передвигается на собственном внедорожнике Range Rover по улицам Белой Церкви и в столицу не ездила”, – рассказывают в полиции.

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Инспекторы отдела розыска и обработки материалов ДТП обнаружили и остановили автомобиль Range Rover на улице Стуса, в городе Вишневое. Марка, цвет, государственные номерные знаки были идентичны авто заявительницы. За рулем находился мужчина, который сообщил, что документов на транспортное средство не имеет, а номера кузова авто не соответствовали базам данных.

На нарушителя патрульные составили административные материалы за управление транспортным средством без документов и государственного номерного знака. В дальнейшем этим делом будут заниматься следователи.

Наказание:

  • любые манипуляции по замене, подделке номерных знаков или документов – преступны, за это предусмотрена уголовная ответственность;
  • за замену без разрешения соответствующих органов номерной панели с идентификационным номером ТС предусмотрен штраф от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД. За первые минуты в столице было зафиксировано более двухсот случаев превышения скорости.
  • Если водитель с индивидуальными номерными знаками превысил скорость, то ему придется заплатить штраф наравне с автомобилистами, которые ездят на авто с обычными номерами.
По материалам Finance.UA
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