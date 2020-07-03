Патрульная полиция предупредила украинских водителей об "автомобилях-двойниках"

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Патрульная полиция Украина обнаружила очередной “автомобиль-двойник” на дороге.
Об этом сообщили на странице ведомства в FACEBOOK.
Там отметили, что все чаще водители транспортных средств обращаются в полицию с просьбой защитить их от нечестных граждан. Таких, которые покупают авто, а потом уничтожают, подделывают или заменяют идентификационные номера кузова, шасси, двигателя на них без разрешения соответствующих органов, и пользуются транспортными средствами на незаконных основаниях.
“В качестве примера, недавно в патрульную полицию обратилась жительница Белой Церкви. В ее адрес поступило 6 административных материалов о нарушении скоростного режима в Киеве. Хотя она передвигается на собственном внедорожнике Range Rover по улицам Белой Церкви и в столицу не ездила”, – рассказывают в полиции.
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Инспекторы отдела розыска и обработки материалов ДТП обнаружили и остановили автомобиль Range Rover на улице Стуса, в городе Вишневое. Марка, цвет, государственные номерные знаки были идентичны авто заявительницы. За рулем находился мужчина, который сообщил, что документов на транспортное средство не имеет, а номера кузова авто не соответствовали базам данных.
На нарушителя патрульные составили административные материалы за управление транспортным средством без документов и государственного номерного знака. В дальнейшем этим делом будут заниматься следователи.
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