Топ-5 нестандартных направлений для отпуска в Украине (инфографика)

В какие необычные места Украины можно поехать этим летом, и сколько стоит арендовать жилье поблизости с диапазоном цен 380-1000 грн. Об этом сообщают аналитики OLX Недвижимость

Среди интересных локаций: Алешковские пески в Херсонской области, древнегреческий полис в Николаевской и самая длинная гипсовая пещера мира в Тернопольской.

Умань и Букский каньон. В направлении Умани больше интересных мест, чем может показаться. Скучно уж точно не будет. Всего в часе езды от города, рядом с пгт Буки, находится живописный Букский каньон, экскурсия по которому запомнится вам надолго.

Херсонская область. Степная часть страны славится одними из самых уникальных локаций не только Украины, но и Европы. Здесь можно понаблюдать за редкими животными в природной среде обитания, посетив биосферный заповедник Аскания-Нова, побывать в одном из самых больших песчаных массивов Европы — Алешковских песках и запомнить на всю жизнь потрясающие виды с вершин Станиславских круч на берегу Днепро-Бугского лимана.

Цена. Чтобы посмотреть все достопримечательности области, территориально удобнее всего остановиться в самом Херсоне, где за последние два месяца сдавали в аренду более 170 вариантов квартир. Однокомнатная обойдется в среднем 450 грн/сутки, двух- и трехкомнатная — 550 грн. Дом будет стоить около 1000 грн/день.

Николаевская область. Соседняя Николаевская область сможет удивить вас не меньше, ведь здесь находятся раскопки античного города и центра одноименной древнегреческой колонии, основанной в 7 веке до н.э. — Ольвии, которая теперь носит статус национального заповедника. Находится он на берегу Днепро-Бугского лимана, около села Парутино.

Еще одной уникальной достопримечательностью области является Актовский каньон, расположенный рядом с одноименным селом.

Цена. Однушку предлагают в Николаеве за 380 грн/сутки, двушку — за 500 грн, а трешку — за 900 грн. Если же ехать большой компанией, можно снять дом за 800 грн/день.

Тернопольская область. В Тернополе можно арендовать жилье, выбрав квартиру “по душе” из более 100 вариантов: однокомнатная стоит в среднем 500 грн/сутки, а двух- и трехкомнатная — 600 грн.

Тернопольщина богата как красивейшими замками, хранящими тайны веков, так и природными красотами. Среди нерукотворных же “изюминок” области: Днестровский каньон в районе городка Залещики, Джуринский водопад и Оптимистическая пещера — самая длинная гипсовая пещера мира.

Черниговская область. Не оставит равнодушным и поездка в Черниговскую область. Здесь расположена и бывшая казацкая столица Батурин, с дворцом Кирилла Разумовского и цитаделью, и национальный заповедник Качановка, созданный на основе дворцового ансамбля и парка.

Цена. Хватает здесь и жилья под аренду — более 270 квартир за май и июнь. Однушки сдают в среднем за 400 грн/сутки, двушки — за 500 грн, а трешки — за 650 грн. Дом будет стоить около 750 грн/день.