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В Украине запускают электронные больничные в тестовом режиме

В Украине запускают электронные больничные в тестовом режиме

Минздрав запускает в тестовом режиме электронные больничные в два этапа. Сейчас в работе подготовка нормативно-правовых актов, которая обеспечит работу больничных.

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Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

По его словам, сейчас есть две модели развития проекта:

“Упрощенная система” – партнеры из Пенсионного фонда разработали специальный веб-интерфейс на сайте фонда, где врач с помощью электронной цифровой подписи может вносить информацию о пациенте. Далее в автоматическом режиме всем службам эта информация будет предоставляться из базы данных ПФ.

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Это позволит запустить электронные больничные до конца лета. Минздрав до 10 июля принимает от всех соответствующих медучреждений, которые хотят участвовать в тестировании этой системы, формы регистрации.

Целевая модель, которая заключается в том, что когда в базе данных eHealth есть данные о пациенте, врач сможет выписывать е-больничные с минимальным количеством действий.

Полноценная модель будет внедрена в начале 2021 года и будет интегрирована в любую медицинскую информационную систему, при этом не будет зависеть от формы собственности медучреждения.

Справка Finance.ua:

  • С сентября 2017 в Украине в тестовом режиме запущена система eHealth.
  • Ранее сообщалось о процессе оформления больничного: врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ цифровой подписью в электронной системе;
  • информация через реестр в Пенсионном фонде будет автоматически передана в Фонд социального страхования – в учреждении сразу будут знать, что человек заболел и должен получить компенсацию, поскольку является плательщиком единого социального взноса.

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По материалам РБК-Украина
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