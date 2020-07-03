В Украине запускают электронные больничные в тестовом режиме

Минздрав запускает в тестовом режиме электронные больничные в два этапа. Сейчас в работе подготовка нормативно-правовых актов, которая обеспечит работу больничных.

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Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

По его словам, сейчас есть две модели развития проекта:

“Упрощенная система” – партнеры из Пенсионного фонда разработали специальный веб-интерфейс на сайте фонда, где врач с помощью электронной цифровой подписи может вносить информацию о пациенте. Далее в автоматическом режиме всем службам эта информация будет предоставляться из базы данных ПФ.

Это позволит запустить электронные больничные до конца лета. Минздрав до 10 июля принимает от всех соответствующих медучреждений, которые хотят участвовать в тестировании этой системы, формы регистрации.

Целевая модель, которая заключается в том, что когда в базе данных eHealth есть данные о пациенте, врач сможет выписывать е-больничные с минимальным количеством действий.

Полноценная модель будет внедрена в начале 2021 года и будет интегрирована в любую медицинскую информационную систему, при этом не будет зависеть от формы собственности медучреждения.

Справка Finance.ua:

С сентября 2017 в Украине в тестовом режиме запущена система eHealth.

Ранее сообщалось о процессе оформления больничного: врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ цифровой подписью в электронной системе;