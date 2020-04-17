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ФЛП имеет право на отпуск и больничный: что необходимо знать

ФЛП имеет право на отпуск и больничный: что необходимо знать

Плательщики единого налога І и ІІ групп, которые не используют труд наемных лиц, освобождаются от уплаты единого налога в течение одного календарного месяца на год на время отпуска, а также за период болезни.

Об этом напомнили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

Плательщики единого налога І и ІІ групп имеют право на отпуск при таких условиях:

  • отсутствие наемных лиц;
  • продолжительность отпуска составляет 1 календарный месяц в год;
  • в отпуск в текущем календарном году предприниматель идет впервые, то есть ранее не использовал такую возможность;

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  • прекращение деятельности на период отпуска;
  • отсутствие дохода на период отпуска.

Что надо сделать: подать заявление в произвольной форме, желательно до начала отпуска.

Больничный ФЛП І – II групп могут взять при условии:

  • отсутствия наемных лиц;
  • больничный сроком в 30 и более календарных дней;
  • наличия листка (листков) нетрудоспособности;
  • прекращения деятельности на период отпуска;
  • отсутствия дохода на период отпуска.

Продолжительность больничного – 1 календарный месяц в год.

Что надо сделать: подать заявление в произвольной форме с обязательным добавлением копии листка нетрудоспособности.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада 17 марта проголосовала за налоговые послабления на период карантина, в том числе – за отмену уплаты ЕСВ на март и апрель 2020 года для ФЛП и самозанятых лиц.
По материалам Finance.UA
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