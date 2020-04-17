ФЛП имеет право на отпуск и больничный: что необходимо знать

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Плательщики единого налога І и ІІ групп, которые не используют труд наемных лиц, освобождаются от уплаты единого налога в течение одного календарного месяца на год на время отпуска, а также за период болезни.
Об этом напомнили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.
Плательщики единого налога І и ІІ групп имеют право на отпуск при таких условиях:
Что надо сделать: подать заявление в произвольной форме, желательно до начала отпуска.
Больничный ФЛП І – II групп могут взять при условии:
Продолжительность больничного – 1 календарный месяц в год.
Что надо сделать: подать заявление в произвольной форме с обязательным добавлением копии листка нетрудоспособности.
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