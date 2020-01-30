В Украине появится е-больничный: в Минсоцполитики рассказали, когда и как оформить

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С первого апреля 2020 года в Украине планируется ввести электронный больничный.
Об этом заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, сообщает пресс-служба министерства.
“С 1 апреля в Украине появятся электронные больничные. Это будет первый этап, но этот шаг позволит навести порядок в системе и продолжить борьбу с коррупцией в сфере социального страхования. Нам нужны необратимые изменения, которые улучшат ситуацию в системе социального страхования Украины”, – подчеркнул Олег Коваль.
Процесс оформления больничного:
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Среди предохранителей и гарантий прозрачности в системе электронных больничных Олег Коваль назвал такие пункты:
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