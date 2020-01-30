В Украине появится е-больничный: в Минсоцполитики рассказали, когда и как оформить

С первого апреля 2020 года в Украине планируется ввести электронный больничный.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, сообщает пресс-служба министерства.

“С 1 апреля в Украине появятся электронные больничные. Это будет первый этап, но этот шаг позволит навести порядок в системе и продолжить борьбу с коррупцией в сфере социального страхования. Нам нужны необратимые изменения, которые улучшат ситуацию в системе социального страхования Украины”, – подчеркнул Олег Коваль.

Процесс оформления больничного:

врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ цифровой подписью в электронной системе;

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информация через реестр в Пенсионном Фонде будет автоматически передана в Фонд социального страхования – в учреждении сразу будут знать, что человек заболел и должен получить компенсацию, поскольку является плательщиком единого социального взноса.

Среди предохранителей и гарантий прозрачности в системе электронных больничных Олег Коваль назвал такие пункты:

каждый больничный должен быть подписан электронной цифровой подписью;

электронный оборот даст возможность отследить, выдал ли больничный профильный врач;

система поможет бороться и отслеживать потенциальные “схемы”, когда “на больничный” уходит половина сотрудников предприятия, которые по факту продолжают работать, но получают выплаты из Фонда соцстрахования.

Справка Finance.ua:

С сентября 2017 в Украине в тестовом режиме запущена система eHealth.