День финансов, 8 июля: предложения от Гонтаревой, Ощадбанка, и по аренде жилья

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Среда, 8 июля, оказалась днем заявления и предложений.
Заявление от НБУ. Команда Нацбанка обратилась к украинскому сообществу и, в частности, к нардепам с требованием прекратить политическое давление на регулятор. “Время называть вещи своими именами. Регулярные информационные атаки, публичные оскорбления и поливание грязью в публичной плоскости, угрозы, заказные митинги под стенами Национального банка и блокирование домов его работников – это не призыв к профессиональной дискуссии. Это травля и шантаж”, – говорят в НБУ.
Предложение от Гонтаревой. А вот экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева даже призывает Международный валютный фонд приостановить платежи в Украину до назначения правительством нового независимого главы НБУ. Говорит, чтобы защитить реформы.
Новые правила на рынке аренды жилья. Предложение от нардепов. Депутаты, во главе со “слугой народа” Дмитрием Наталухой предлагают ввести новые правила на рынке аренды недвижимости. Любопытно, что против инициативы Наталухи уже выступили и риелторы, и нотариусы. Говорят, документ “ограничивает права собственников самостоятельно распоряжаться принадлежащими им объектами недвижимого имущества”.
Не напрягаться за 100 долларов. Или заявление Петрашко. Запланированное Кабинетом министров повышение минимальной зарплаты будет стимулировать рост продуктивности экономики, говорит министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. По его мнению, неправильное регулирование в этой плоскости со стороны государства привело к трудовой миграции из Украины.
Заявление Ощадбанка. Госбанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам для всех клиентов на 2 процентных пункта. В зависимости от первоначального взноса ставки стартуют от 13,49%. Также с целью поддержки работников государственного сектора банк расширил круг клиентов, которые могут получить кредит на жилье под 9,99% в рамках программы «Конечно, 9,99» (ранее «Конечно, Док»).
Штрафы за спам. Еще одно предложение от нардепов. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3014 “Об электронных коммуникациях”. В документе предусмотрены изменения как для мобильных операторов, так и для абонентов. Среди прочего – будут штрафовать за рассылку абонентам спама или коммерческих электронных сообщений.
Размер штрафа – от 1700 до 3400 грн. Спамом будет считаться сообщение, которое присылают абоненту без его согласия (кроме сообщения от поставщиков коммуникационных услуг, органов государственной власти или местного самоуправления).
Штрафы за перегруз. Заявление про антирекорд. В продолжение темы штрафов, в законопроекте 3743, уже зарегистрированном в Верховной Раде, за отказ от прохождения ГВК предусмотрен штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. А пока же инспекторы Укртрансбезопасности и Нацполиция рапортуют о новых весовых антирекордах.
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