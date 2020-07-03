Просят "не напрягаться" за 100 долларов: Петрашко нашел проблему с "минималкой"

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Запланированное Кабинетом министров повышение минимальной зарплаты будет стимулировать рост продуктивности экономики.
Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
“Помните, у нас была минимальная зарплата по тысяче гривен? Фирма могла держать пять человек, у которых была слабая загруженность. А когда 4,7 тыс. гривен – надо делать ставку на эффективность. Это вызов. Это стимулирует к развитию и поиску – как людей, так и предпринимателей”, – сказал министр в интервью “Интерфакс-Украина”.
По его мнению, неправильное регулирование в этой плоскости со стороны государства привело к трудовой миграции из Украины.
“Они не согласились работать за смешные зарплаты, без производительности, зато готовы работать 8-10 часов активно и зарабатывать деньги. Здесь им говорили: можете не очень напрягаться, но будете зарабатывать 100 долларов. <…> Повышение зарплат происходит по двум причинам. Во-первых, при отсутствии рабочей силы, увеличении спроса. Во-вторых, при давлении снизу – повышении минимальной [зарплаты]. В устойчивых экономиках это не работает, потому что там все устоявшиеся уровни минимальны. А у нас это еще работает. Производительность труда во многих секторах в Украине существенно ниже”, – объяснил Петрашко.
График, по которому будут повышать минимальную зарплату:
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