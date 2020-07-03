Просят "не напрягаться" за 100 долларов: Петрашко нашел проблему с "минималкой"

Запланированное Кабинетом министров повышение минимальной зарплаты будет стимулировать рост продуктивности экономики.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

“Помните, у нас была минимальная зарплата по тысяче гривен? Фирма могла держать пять человек, у которых была слабая загруженность. А когда 4,7 тыс. гривен – надо делать ставку на эффективность. Это вызов. Это стимулирует к развитию и поиску – как людей, так и предпринимателей”, – сказал министр в интервью “Интерфакс-Украина”.

По его мнению, неправильное регулирование в этой плоскости со стороны государства привело к трудовой миграции из Украины.

“Они не согласились работать за смешные зарплаты, без производительности, зато готовы работать 8-10 часов активно и зарабатывать деньги. Здесь им говорили: можете не очень напрягаться, но будете зарабатывать 100 долларов. <…> Повышение зарплат происходит по двум причинам. Во-первых, при отсутствии рабочей силы, увеличении спроса. Во-вторых, при давлении снизу – повышении минимальной [зарплаты]. В устойчивых экономиках это не работает, потому что там все устоявшиеся уровни минимальны. А у нас это еще работает. Производительность труда во многих секторах в Украине существенно ниже”, – объяснил Петрашко.

Справка Finance.ua:

График, по которому будут повышать минимальную зарплату:

с 1 сентября – возрастет до 5000 грн (+277 грн или +5,9%);

с 1 января 2021 года – до 6000 грн (+1000 грн или +20%);

с 1 июля 2021 года – до 6500 грн (+500 грн или +8,3%).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.