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Ощадбанк снизил ставки по ипотеке и расширил ипотечную программу «9,99%»

Ощадбанк снизил ставки по ипотеке и расширил ипотечную программу «9,99%»

Ощадбанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам и расширил условия кредитования по одной из программ.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Для всех клиентов процентную ставку снизили на 2 процентных пункта по стандартным ипотечным программам. В зависимости от первоначального взноса ставки стартуют от 13,49%.

С целью поддержки работников государственного сектора экономики Ощадбанк расширил круг клиентов, которые могут получить кредит на жилье под 9,99% в рамках программы «Конечно, 9,99» (ранее «Конечно, Док»).

Кто может воспользоваться программой:

  • работники медицинской сферы;
  • государственные служащие;
  • сотрудники Национальной полиции Украины;
  • работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В банке отмечают, что процентная ставка в течение всего срока пользования кредитом является фиксированной. То есть клиент изначально может четко оценить полную стоимость кредита и определить сумму платежа за каждый месяц пользования им. Процентная ставка по заключенному кредитному договору не будет пересмотрена через год или два, она не зависит от стоимости депозитных ресурсов в течение срока пользования кредитом.

Первоначальный взнос по определенным программам составляет от 20%.

Справка Finance.ua:

  • Программа «Конечно, 9,99» была запущена Ощадбанком в апреле 2020 года и поначалу была доступна только для медицинских работников.
  • В Национальном банке Украины ожидают, что ставки по ипотечным кредитам в 2020 году упадут до 15% годовых.
  • По словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, из-за пандемии COVID-19 и карантина сроки появления ипотеки под 10% годовых сдвигаются на конец 2020 года.
По материалам Finance.UA
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