Ощадбанк снизил ставки по ипотеке и расширил ипотечную программу «9,99%»

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Ощадбанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам и расширил условия кредитования по одной из программ.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Для всех клиентов процентную ставку снизили на 2 процентных пункта по стандартным ипотечным программам. В зависимости от первоначального взноса ставки стартуют от 13,49%.
С целью поддержки работников государственного сектора экономики Ощадбанк расширил круг клиентов, которые могут получить кредит на жилье под 9,99% в рамках программы «Конечно, 9,99» (ранее «Конечно, Док»).
Кто может воспользоваться программой:
В банке отмечают, что процентная ставка в течение всего срока пользования кредитом является фиксированной. То есть клиент изначально может четко оценить полную стоимость кредита и определить сумму платежа за каждый месяц пользования им. Процентная ставка по заключенному кредитному договору не будет пересмотрена через год или два, она не зависит от стоимости депозитных ресурсов в течение срока пользования кредитом.
Первоначальный взнос по определенным программам составляет от 20%.
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