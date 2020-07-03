За рассылку спама украинцев будут штрафовать

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3014 “Об электронных коммуникациях”.

Что предусмотрено законопроектом. Базовые изменения, которые касаются мобильных операторов, в документе предусмотрены изменения также для абонентов.

За рассылку спама обещают штрафовать, а наказание за нарушение прав абонентов – ужесточить.

Новшества для мобильных операторов. Предлагают позволить операторам пользоваться одними и теми же частотами и распределять их между собой. Также предлагается операторам самостоятельно решать, какое поколение связи они будут использовать на своих частотах.

Новшества для абонентов. Рассылка спама или коммерческих электронных сообщений грозит штрафом.

Размер штрафа – от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 1700 до 3400 грн.

Спамом будет считаться сообщение, которое присылают абоненту без его согласия (кроме сообщения от поставщиков коммуникационных услуг, органов государственной власти или местного самоуправления). Штрафы за нарушение прав абонентов существенно вырастут.

Как говорится в пояснительной записке, проект закона обеспечит содействию конкуренции в предоставлении доступа к сетям электронных коммуникаций и связанного оборудования, включая эффективную конкуренцию на основе инфраструктуры, а также в предоставлении услуг электронных коммуникаций и связанных (сопутствующих) услуг и активизирует развитие внутреннего рынка путем устранения избыточных регуляторных барьеров, предоставлению услуг электронных коммуникаций путем принятия предполагаемых регуляторных подходов.

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