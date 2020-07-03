Нацбанк сделал заявление о политическом давлении

Команда Нацбанка обратилась к украинскому сообществу и, в частности, к нардепам с требованием прекратить политическое давление на регулятор.

Такое заявление НБУ опубликовал на своей странице в FACEBOOK.

Работники центробанка различных ступеней и специализаций – от директоров департаментов до менеджеров и специалистов – обратились к общественности, экспертному и бизнес-сообществу, медиа, к высшим органам власти и международным организациям с заявлением.

“Мы считаем недопустимым политическое давление на центральный банк Украины в правовом и цивилизованном государстве. Время называть вещи своими именами. Регулярные информационные атаки, публичные оскорбления и поливание грязью в публичной плоскости, угрозы, заказные митинги под стенами Национального банка и блокирование домов его работников – это не “призыв к профессиональной дискуссии”. Это травля и шантаж. Это должно прекратиться”, – говорится в заявлении.

Сотрудники центробанка ожидают также “реакции на неэтичное поведение некоторых народных депутатов, которые пришли в ВР защищать интересы не народа Украины, а отдельных олигархов. Депутатов, которые систематически искажают и дискредитируют работу”.

В НБУ заявили, что угрозы касаются создания временных следственных комиссий и проверок.

Нацбанк призвал дать им возможность выполнять свою работу в среде морали, достоинства и профессиональной дискуссии.

Справка Finance.ua:

Глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении и подал ее президенту Украины Владимиру Зеленскому. Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением на Нацбанк в течение длительного времени.

Члены Правления Национального банка Украины уважают решение главы Национального банка об отставке и разделяют его предостережение о систематическом политическом давлении.

В Офисе президента призвали сбросить политический окрас с дискуссии об отставке председателя национального банка Украины Якова Смолия.