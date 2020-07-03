Нацбанк сделал заявление о политическом давлении

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Команда Нацбанка обратилась к украинскому сообществу и, в частности, к нардепам с требованием прекратить политическое давление на регулятор.
Такое заявление НБУ опубликовал на своей странице в FACEBOOK.
Работники центробанка различных ступеней и специализаций – от директоров департаментов до менеджеров и специалистов – обратились к общественности, экспертному и бизнес-сообществу, медиа, к высшим органам власти и международным организациям с заявлением.
“Мы считаем недопустимым политическое давление на центральный банк Украины в правовом и цивилизованном государстве. Время называть вещи своими именами. Регулярные информационные атаки, публичные оскорбления и поливание грязью в публичной плоскости, угрозы, заказные митинги под стенами Национального банка и блокирование домов его работников – это не “призыв к профессиональной дискуссии”. Это травля и шантаж. Это должно прекратиться”, – говорится в заявлении.
Сотрудники центробанка ожидают также “реакции на неэтичное поведение некоторых народных депутатов, которые пришли в ВР защищать интересы не народа Украины, а отдельных олигархов. Депутатов, которые систематически искажают и дискредитируют работу”.
В НБУ заявили, что угрозы касаются создания временных следственных комиссий и проверок.
Нацбанк призвал дать им возможность выполнять свою работу в среде морали, достоинства и профессиональной дискуссии.
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