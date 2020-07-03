0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 818 0

Водителей массово штрафуют за перегруз: ТОП антирекордов

Водителей массово штрафуют за перегруз: ТОП антирекордов

За сутки, 6 июля, инспекторы Укртрансбезопасности и Нацполиция проверили 5369 грузовиков, составили 89 актов нарушения габаритно-весового контроля (ГВК) и взыскали 12 701 евро платы за перегруз.

Такие цифры сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Стоит отметить, что за отказ остановиться для прохождения ГВК сейчас законодательством предусмотрена административная ответственность для водителей.

“Кроме этого, в законопроекте 3743, уже зарегистрированном в Верховной Раде, за отказ от прохождения ГВК предусмотрен штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан”, – отметил Владислав Криклий.

ТОП-5 самых нарушителей габаритно-весовых норм:

  • авто MAN ROBUSTE (перевозчик – Церна Д.Д.) с перегрузкой на единичную ось 12,4 т при допустимой норме 11 т, на строенную ось – 31,25 т при норме 22 т, на общий вес – 50,85 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 1430,7 евро;
  • авто MAN TGX 18-440 ОООВИТИЛМАР ТРАНС” с перегрузкой на общий вес – 48,160 т при допустимой норме 40,4 т. Начислена плата за проезд – 54,60 евро
  • авто ВАРЗ 173 ОООСПНК 17” с перегрузкой на сдвоенную ось 26,500 т при норме 16 т. Начислена плата за проезд – 1531,05 евро;
  • авто VOLVO FH 13-480 (перевозчик – Заремба С.В.) с перегрузкой на общий вес – 50,30 т при допустимой норме 40 т. Начислена плата за проезд – 349,44 евро;
  • авто КамАЗ ООО “Южное” с перегрузкой на сдвоенную ось 18,95 т при норме 16 т. Начислена плата за проезд – 162 евро.

Сейчас к работе привлечены 27 пунктов ГВК, 14 из них работают в круглосуточном режиме. Проверки грузовых автомобилей производятся на 29 локациях.

Справка Finance.ua:

  • Президент Украины Владимир Зеленский предупредил водителей грузовиков, что к контролю за соблюдением норм загрузки автомобилей по всей стране привлечены Нацполиция и Служба безопасности, и «все будут взвешены, но не все счастливы».
  • “Укравтодор” предлагает брать плату с владельцев грузовиков за пользование дорогами и в Раде уже зарегистрировали два законопроекта, согласно которым дополнительное финансирование направят на поддержку состояния дорог.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.