Водителей массово штрафуют за перегруз: ТОП антирекордов

За сутки, 6 июля, инспекторы Укртрансбезопасности и Нацполиция проверили 5369 грузовиков, составили 89 актов нарушения габаритно-весового контроля (ГВК) и взыскали 12 701 евро платы за перегруз.

Такие цифры сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Стоит отметить, что за отказ остановиться для прохождения ГВК сейчас законодательством предусмотрена административная ответственность для водителей.

“Кроме этого, в законопроекте 3743, уже зарегистрированном в Верховной Раде, за отказ от прохождения ГВК предусмотрен штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан”, – отметил Владислав Криклий.

ТОП-5 самых нарушителей габаритно-весовых норм:

авто MAN ROBUSTE (перевозчик – Церна Д.Д.) с перегрузкой на единичную ось 12,4 т при допустимой норме 11 т, на строенную ось – 31,25 т при норме 22 т, на общий вес – 50,85 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 1430,7 евро;

авто MAN TGX 18-440 ООО “ ВИТИЛМАР ТРАНС ” с перегрузкой на общий вес – 48,160 т при допустимой норме 40,4 т. Начислена плата за проезд – 54,60 евро

авто ВАРЗ 173 ООО “ СПНК 17” с перегрузкой на сдвоенную ось 26,500 т при норме 16 т. Начислена плата за проезд – 1531,05 евро;

авто VOLVO FH 13-480 (перевозчик – Заремба С.В.) с перегрузкой на общий вес – 50,30 т при допустимой норме 40 т. Начислена плата за проезд – 349,44 евро;

авто КамАЗ ООО “Южное” с перегрузкой на сдвоенную ось 18,95 т при норме 16 т. Начислена плата за проезд – 162 евро.

Сейчас к работе привлечены 27 пунктов ГВК, 14 из них работают в круглосуточном режиме. Проверки грузовых автомобилей производятся на 29 локациях.

Справка Finance.ua:

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил водителей грузовиков, что к контролю за соблюдением норм загрузки автомобилей по всей стране привлечены Нацполиция и Служба безопасности, и «все будут взвешены, но не все счастливы».