Водителей массово штрафуют за перегруз: ТОП антирекордов

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За сутки, 6 июля, инспекторы Укртрансбезопасности и Нацполиция проверили 5369 грузовиков, составили 89 актов нарушения габаритно-весового контроля (ГВК) и взыскали 12 701 евро платы за перегруз.
Такие цифры сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Стоит отметить, что за отказ остановиться для прохождения ГВК сейчас законодательством предусмотрена административная ответственность для водителей.
“Кроме этого, в законопроекте 3743, уже зарегистрированном в Верховной Раде, за отказ от прохождения ГВК предусмотрен штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан”, – отметил Владислав Криклий.
ТОП-5 самых нарушителей габаритно-весовых норм:
Сейчас к работе привлечены 27 пунктов ГВК, 14 из них работают в круглосуточном режиме. Проверки грузовых автомобилей производятся на 29 локациях.
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