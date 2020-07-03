Украинцам предлагают новые правила на рынке аренды жилья

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В Украине нардепы во главе со “слугой народа” Дмитрием Наталухой предлагают ввести новые правила на рынке аренды недвижимости.
По закону украинец, который сдает квартиру в аренду, должен платить 18% подоходного налога.
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Как придется сдавать квартиру в аренду. После того, как закон примут, нужно будет внести паспорт (в нем будет множество характеристик) в единый реестр. Наталуха обещает, что вносить данные можно будет абсолютно бесплатно (в действующей редакции законопроекта это не прописано). Сделать это можно самостоятельно, либо привлекая специалиста (который заранее должен получить документ, который подтверждает его квалификацию).
В паспорт попадут десятки критериев:
Против законопроекта выступили и риелторы, и нотариусы. Как заявляют в нотариальной палате, документ “ограничивает права собственников самостоятельно распоряжаться принадлежащими им объектами недвижимого имущества”. Мол, если законопроект примут в таком виде, придется обязательно обращаться к риелторам (что нарушает Конституцию), также единая платформа может создать монополию, отмечают нотариусы.
В идеале это позволит предотвратить мошеннические схемы. Правда, главная проблема – отсутствие жесткого контроля – остается. Ассоциация, которую создадут для выдачи сертификатов риелторов, сможет контролировать только риелторов. А вот простых украинцев, которые уклоняются от уплаты налогов, как и сейчас, найти и привлечь к ответственности будет сложно.
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