Риелторы раскритиковали законопроект о регулировании рынка недвижимости

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В Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины обвинили инициативу народных депутатов в ограничении прав украинцев. Законопроект №3618, регулирующий эти вопросы, уже зарегистрировали в Верховной Раде.
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Если закон примут, то в Украине появится Национальная федерация специалистов в сфере риелторской деятельности. В ее состав войдут квалификационно-сертификационная комиссия, съезд специалистов и совет общественного надзора. В Федерацию украинцы смогут жаловаться на нечистых на руку брокеров, если посчитают, что их права нарушили. Однако самая важная часть документа касается того факта, что риелторские услуги смогут предоставлять только субъекты риелторской деятельности с соответствующей лицензией.
На инициативу парламентариев уже отреагировали в Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины. В организации отмечают, что “неожиданное появление документа вызвало волнения в риэлторском сообществе по всей Украине, возникло много вопросов и непонимания”.
“Предварительно, проанализировав положения законопроекта, Ассоциация выражает свою обеспокоенность и считает, что принятие нормативного документа в предложенной редакции недопустимо и несет существенные риски для рынка предоставления риэлторских услуг. Мы видим в положениях ограничения прав граждан Украины на распоряжение своей собственностью, которые гарантированы Конституцией. Предложенные нормы содержат коррупциогенные факторы и риски, нарушают антимонопольное законодательство и, в большинстве своем, нарушают права и интересы субъектов рынка предоставления риэлторских услуг”, — говорится в сообщении Ассоциации.
В АСПНУ говорят о необходимости доработки с обязательным привлечением специалистов сферы, учетом общественного мнения и последующим проведением общественных обсуждений. В организации поддержали законодательное регулирование рынка предоставления риэлторских (брокерских) услуг и регулирование на принципах открытости, демократичности, прозрачности, защиты прав и интересов всех участников рынка.
“Ассоциация имеет многолетний опыт работы над законопроектамы, касающиеся сферы регулирования риэлторской (брокерской) деятельности. Таким образом, Ассоциация готовит соответствующие обращения в комитеты Верховной Рады Украины, ответственных за обработку проекту Закона, готова принимать участие в комитетских слушаниях и активно выражать свою позицию при подготовке регуляторного акта”, — резюмируют в Ассоциации.
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