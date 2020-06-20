Продавать и сдавать жилье могут обязать исключительно через брокеров - законопроект

Парламентариям предлагают вывести рынок риелторских услуг из тени. Об этом говорится в проекте № 3618 от 09.06.2020 закона о риелторской деятельности в Украине.

На сегодняшний день в Украине предоставление риелторских услуг обеспечивается в 90% всех договоров купли-продажи, аренды объектов недвижимости.

Несмотря на столь высокий процент потребления риелтерских услуг, действующее законодательство не содержит специальных норм по регулированию данной сферы, что имеет следствием тенизацию не только сферы риелтерских услуг, но и операций с недвижимостью.

“Действующее законодательство Украины возлагает на риелтеров ряд обязанностей, направленных на детенизацию доходов населения и наполнение Государственного бюджета Украины”, – сказано в пояснительной записке к проекту.

Проектом предлагается:

ввести лицензирование для брокеров по недвижимости. Для этого нужно будет пройти квалификационный экзамен;

специалисты должны быть соответствующим образом оформлены и внесены в Единый реестр физлиц, юрлиц и профессиональных объединений в сфере риелторской деятельности;

создать реестр, который будет содержать данные о специалистах и объектах недвижимости;

ввести штрафы за работу без риелторских свидетельств от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн, с конфискацией полученной прибыли. А за повторное нарушение – от 17 тыс. до 34 тыс. грн, опять же с конфискацией изъятых денежных средств.

создать Национальную федерацию специалистов в сфере риелторской деятельности, в состав которой войдут квалификационно-сертификационная комиссия, съезд специалистов и совет общественного надзора. Сюда же украинцы смогут жаловаться на недобросовестных брокеров, если сочтут, что права клиента нарушили.

Кроме этого, в проекте содержится положение, согласно которому риелторские услуги могут предоставляться только субъектом риелторской деятельности, которому такое право предоставлено в порядке и на условиях, определенных в законопроекте.