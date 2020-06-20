Продавать и сдавать жилье могут обязать исключительно через брокеров - законопроект

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Парламентариям предлагают вывести рынок риелторских услуг из тени. Об этом говорится в проекте № 3618 от 09.06.2020 закона о риелторской деятельности в Украине.
На сегодняшний день в Украине предоставление риелторских услуг обеспечивается в 90% всех договоров купли-продажи, аренды объектов недвижимости.
Несмотря на столь высокий процент потребления риелтерских услуг, действующее законодательство не содержит специальных норм по регулированию данной сферы, что имеет следствием тенизацию не только сферы риелтерских услуг, но и операций с недвижимостью.
“Действующее законодательство Украины возлагает на риелтеров ряд обязанностей, направленных на детенизацию доходов населения и наполнение Государственного бюджета Украины”, – сказано в пояснительной записке к проекту.
Проектом предлагается:
Кроме этого, в проекте содержится положение, согласно которому риелторские услуги могут предоставляться только субъектом риелторской деятельности, которому такое право предоставлено в порядке и на условиях, определенных в законопроекте.
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