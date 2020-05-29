День финансов, 2 июня: рост минимальной пенсии, условия для 10% ипотеки, ожидания МВФ

Главными новости вторника, 2 июня, связаны с известными аббревиатурами: ЕСВ, ПФ, МВФ, и даже МФО.

💷 Рост минимальных пенсий. Если не плакать, то смеяться? Глава Минсоцполитики Марина Лазебная обсудила с миссией Международного валютного фонда в Украине реформирование пенсионной системы.. При этом в Пенсионном Фонде рассказали о росте минимальной пенсии. Оказывается, уже с июля она составит 1712 гривен, а с декабря – 1769. Таким образом, в два этапа минимальная пенсия должна вырасти на 131 гривну.

📃 Пенсионеров освободили от уплаты ЕСВ. Пенсионеры, работающие сами на себя, полностью освобождены от уплаты ЕСВ. Запрещено и двойное начисление соцвзноса на ФЛП. Такие нормы вводит закон №2166, подписанный президентом. Дважды ЕСВ платят те украинцы, которые являются физлицом-предпринимателем и одновременно зарабатывают себе на жизнь, будучи наемными работниками на каком-либо предприятии.

🧐 Инвестиции в МФО. Все, что следует знать инвесторам перед заключением договора: все подводные камни и нюансы, примеры проектов в Европе можете узнать на вебинаре Как зарабатывать онлайн на МФО. Пройдет он третьего июня в 13.00. Бесплатная регистрация!

🏢 Что нужно для ипотеки под 10%? Версия от Екатерины Рожковой. Из-за пандемии COVID-19 и карантина сроки появления ипотеки под 10% годовых сдвигаются на конец 2020 года. Как говорит первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, что для возобновления ипотеки нужна прозрачность на рынке недвижимости и платежеспособный заемщик. А банкам необходимо снизить депозитные ставки.

📑 Ожидания МВФ от Украины. 5 июня Международный валютный фонд должен одобрить новую кредитную программу для Украины на 5 млрд долларов. Большинство маяков, за выполнением которых они будут наблюдать, правительство должно выполнить уже в 2020 году. Что Украина должна обеспечить – читайте более подробно в новости.

🎥 Ну и напоследок топ-3 познавательных видео мая. Хотите узнать, как получить справку о доходах онлайн, либо про плюсы для економики Украины во времена мирового кризиса? Пожалуйста! Даже во время карантина Finance.ua продолжал снимать полезные видео на разные темы. Сегодня топ-тройку самых полезных видео мая мы решили собрать в одну новость.