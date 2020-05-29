В Пенсионном Фонде рассказали о росте минимальной пенсии

В Пенсионном Фонде рассказали, как возрастет минимальная пенсия. Цифрами и расчетами поделилась глава пресс-службы Пенсионного фонда Анна Швец.

Минимальную пенсию будут повышать в два этапа: первый этап повышений будет с 1 июля, второй – с 1 декабря. Такой перерасчет пенсий связан с увеличением прожиточного минимума, к которому эти пенсии непосредственно “привязаны”.

Сейчас величина прожиточного минимума составляет 1638 гривен. С июля она будет 1712 гривен, а с декабря – 1769 Таким образом, в два этапа минимальная пенсия должна вырасти на 131 гривну. Надбавка незначительная, однако и она, говорят знающие люди, может совсем потопить бюджет Пенсионного фонда. Дыра в нем становится все больше. А в связи с карантином, понятное дело, поступления в Фонд еще сократились. То есть даже такая скромная 131-гривневая надбавка может стать губительной для Пенсионного фонда.

При этом пенсионерам, у которых есть избыток страхового стажа, еще также должны дважды повысить доплаты за этот “лишний стаж”. Напомним для справки: у мужчин считается обязательным при этом расчете стаж в 35 лет, а для женщин пока что – 30 лет.

За каждый лишний год пенсионерам доплачивают 1% от размера минимальной пенсии. То есть сегодня один год, отработанный человеком свыше необходимого стажа, эквивалентен доплате в 16,38 гривны. А уже с июля “стоимость” одного года составит 17,12 гривны, а с декабря 17,69 гривны. То есть, в два этапа цена одного “лишнего” года вырастет на 1,31 гривны.

Если, например, у вас целых пять “лишних” лет страхового стажа, то к декабрю вы получите надбавку к тому, что вы получаете за эти пять лет, в размере 6,55 гривны. Если же вам удалось положить на алтарь отечества целых 10 “лишних” лет (в этом случае у мужчин общий страховой стаж должен составлять 45 лет, а у женщин – 40), то ваша надбавка за эти излишние годы вырастет до декабря на 13,1 гривны.

Справка Finance.ua:

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере выплат разным категориям пенсионеров по состоянию на 1 апреля 2020 года. Средний размер выплаты для 11,3 млн пенсионеров составил 3170,14 гривен.

Кабинет Министров Украины разрабатывает механизм введения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать параллельно с действующей солидарной. В результате украинцы смогут получать по две пенсии.

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