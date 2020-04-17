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Украинцы смогут получать по две пенсии - Шмыгаль

Украинцы смогут получать по две пенсии - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины разрабатывает механизм введения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать параллельно с действующей солидарной. В результате украинцы смогут получать по две пенсии.

Об этом в интервью РБК сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Мы разговаривали с министром соцполитики, госпожой Лазебной, которая является чрезвычайно профессиональным и реальным специалистом в этой области, много лет над этим работает и была одним из инициаторов закона о накопительной системе. У нее есть наработки по внедрению как раз страховой пенсионной системы в Украине”, – рассказал он.

По его словам, накопительные пенсии будут выплачивать параллельно с солидарными (те, что есть сейчас). “Когда ты выходишь на пенсию, то можно этот бонус сразу снять, а можно его растянуть во времени”, – пояснил премьер.

Стоит отметить, что накопительная пенсионная система коснется тех украинцев, которые сейчас продолжают работать. После введения обязательной страховой системы они должны будут часть своей зарплаты откладывать на “вторую” пенсию, а достигнув пенсионного возраста, смогут использовать эти деньги.

“Но в ближайшей перспективе мы сосредоточены на бюджетной поддержке пенсионеров. Уже есть комплексная программа, и в ближайшее время она начинается с доплат пенсионерам, которым 80+, по 500 гривен. Второе – это поддержка пенсионеров выплатами по 1000 гривен. Третье – это индексация пенсий, которая установлена законом, и это надо сделать. Потому что это наш долг – довести пенсии до адекватного уровня”, – заверил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • Ранее депутаты зарегистрировали законопроект №2683 “Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении”, которым предлагалось к имеющейся, солидарной, пенсионной системе добавить еще одну – накопительную.
  • Эксперты в целом поддерживают идею введения накопительного уровня пенсионного обеспечения, поскольку это является мировым опытом, и к тому же успешным, однако у них также есть большое количество вопросов и замечаний к предложенному законопроекту.
  • 82,7% пенсионеров получают пенсию в 4 тыс. грн, что ниже фактического прожиточного минимума.

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По материалам РБК-Украина
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