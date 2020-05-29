Индексацию пенсий в Украине хотят проводить ежегодно 1 марта

Глава Минсоцполитики Марина Лазебная обсудила с миссией Международного валютного фонда в Украине реформирование пенсионной системы. Так, в Украине планируют проводить индексацию пенсий ежегодно 1 марта.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Планы по индексации пенсий:

Марина Лазебная подчеркнула необходимость с 2021 года законодательно возобновить 1 марта как дату для проведения ежегодной индексации пенсий;

это позволит обеспечить надлежащее прогнозирование потребности в расходах на пенсионные программы.

Пенсионный эксперт миссии МВФ Шаба Фехер подчеркнул, что утверждение, будто МВФ выступает против введения накопительной пенсионной системы в Украине, является ложным и не соответствует действительности. МВФ поддерживает введение накопительных пенсионных систем, но нужно убедиться, что будут созданы необходимые условия для того, чтобы реформа действительно была внедрена, была эффективной, а не свернулась через определенное время.

Какие еще вопросы обсуждали:

потребности в легализации занятости и детенизации заработных плат для обеспечения финансовой стабильности солидарной пенсионной системы;

реализованные шаги в реформировании в части ежемесячной компенсационной выплаты для пенсионеров в возрасте 80+;

планы по продлению их в 2021 году и введению ежемесячной компенсационной выплаты для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет;

предложения Минсоцполитики по замене механизма возмещения работодателями Пенсионному фонду расходов по выплате пенсий по старости, на льготных условиях, на уплату работодателями повышенного взноса).

Справка Finance.ua:

В 2020 году планируют повышать минимальную пенсию в два этапа: первый этап повышений будет с 1 июля, второй – с 1 декабря. Такой перерасчет пенсий связан с увеличением прожиточного минимума, к которому эти пенсии непосредственно “привязаны”.

В мае правительство провело индексацию пенсий. Так, 8,4 млн пенсионеров получили проиндексированные на 11% пенсии. Также до 2100 грн повышен минимальный размер пенсии лицам, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная сообщала, что более миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно смогут получать надбавку к пенсии.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫