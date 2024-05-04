Рейтинг стран с наибольшим количеством миллиардеров (инфографика) — Finance.ua

Рейтинг стран с наибольшим количеством миллиардеров (инфографика) Сегодня 18:14 — Мир

Рейтинг стран с наибольшим количеством миллиардеров (инфографика), Фото: freepik

Согласно рейтингу Hurun Global Rich List 2024, в Китае насчитывается 814 миллиардеров, что является самым большим количеством миллиардеров в мире.

Об этом пишет Visual Capitalist.

Общеизвестно, что оценки общего богатства трудно получить правильно, и разные источники могут различаться в своих данных о миллиардерах. К примеру, Forbes меняет местами США и Китай, хотя общая тройка лидеров остается неизменной.

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Forbes также называет Бернара Арно самым богатым человеком, тогда как Hurun ставит во главу угла Илона Маска. Вместе с тем, их общий топ-10 схож, хоть и с некоторыми отличиями в рейтинге.

Кто в лидерах рейтинга миллиардеров в мире

В рейтинге Hurun Global Rich List 2024 Китай занимает лидирующие позиции в рейтинге миллиардеров. В стране насчитывается 814 миллиардеров.

Несмотря на то, что Китай удерживает первое место, за год он потерял 155 миллиардеров, тогда как США — 109. Разрыв между двумя странами сократился до 14 миллиардеров.

Итого на США и Китай приходится почти половина из 3279 миллиардеров в мире, что значительно опережает ближайших конкурентов — Индию (271) и Великобританию (146).

Вместе с тем на европейские страны приходится шесть из топ-10 и восемь из топ-20 стран с наибольшим количеством миллиардеров.

Естественно, что самые большие экономики мира имеют тенденцию быть представлены в списках миллиардеров, поскольку они предоставляют больше возможностей для создания богатства.

Швейцария, Сингапур и Швеция являются исключением в этом отношении, ведь только одна из них входит в топ-20 экономик по общему валовому внутреннему продукту.

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Считается, что все три страны имеют высокие налоговые ставки, что не способствует накоплению богатства.

Но восприятие может быть обманчивым. К примеру, в Швеции нет налога на наследство, фиксированная ставка на прирост капитала, а ставка корпоративного налога составляет 21%.

ТОП-10 стран с наибольшим количеством миллиардеров

Китай — 814; США — 800; Индия — 271; Великобритания — 146; Германия — 140; Швейцария — 106; россия — 76; Италия — 69; Франция — 68; Бразилия — 64.

286,5 млрд евро, что эквивалентно 33 млн евро в час, из-за отсутствия справедливого налога для богачей. По данным анализа Oxfam, эта сумма эквивалентна ВВП Финляндии. Напомним, ежегодно Евросоюз теряет , что эквивалентно 33 млн евро в час, из-за отсутствия справедливого налога для богачей. По данным анализа Oxfam, эта сумма эквивалентна ВВП Финляндии.

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