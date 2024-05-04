Рейтинг стран с наибольшим количеством миллиардеров (инфографика) — Finance.ua

Рейтинг стран с наибольшим количеством миллиардеров (инфографика)
Согласно рейтингу Hurun Global Rich List 2024, в Китае насчитывается 814 миллиардеров, что является самым большим количеством миллиардеров в мире.
Об этом пишет Visual Capitalist.
Общеизвестно, что оценки общего богатства трудно получить правильно, и разные источники могут различаться в своих данных о миллиардерах. К примеру, Forbes меняет местами США и Китай, хотя общая тройка лидеров остается неизменной.
Forbes также называет Бернара Арно самым богатым человеком, тогда как Hurun ставит во главу угла Илона Маска. Вместе с тем, их общий топ-10 схож, хоть и с некоторыми отличиями в рейтинге.
Кто в лидерах рейтинга миллиардеров в мире
В рейтинге Hurun Global Rich List 2024 Китай занимает лидирующие позиции в рейтинге миллиардеров. В стране насчитывается 814 миллиардеров.
Несмотря на то, что Китай удерживает первое место, за год он потерял 155 миллиардеров, тогда как США — 109. Разрыв между двумя странами сократился до 14 миллиардеров.
Итого на США и Китай приходится почти половина из 3279 миллиардеров в мире, что значительно опережает ближайших конкурентов — Индию (271) и Великобританию (146).
Вместе с тем на европейские страны приходится шесть из топ-10 и восемь из топ-20 стран с наибольшим количеством миллиардеров.
Естественно, что самые большие экономики мира имеют тенденцию быть представлены в списках миллиардеров, поскольку они предоставляют больше возможностей для создания богатства.
Швейцария, Сингапур и Швеция являются исключением в этом отношении, ведь только одна из них входит в топ-20 экономик по общему валовому внутреннему продукту.
Считается, что все три страны имеют высокие налоговые ставки, что не способствует накоплению богатства.
Но восприятие может быть обманчивым. К примеру, в Швеции нет налога на наследство, фиксированная ставка на прирост капитала, а ставка корпоративного налога составляет 21%.
ТОП-10 стран с наибольшим количеством миллиардеров
- Китай — 814;
- США — 800;
- Индия — 271;
- Великобритания — 146;
- Германия — 140;
- Швейцария — 106;
- россия — 76;
- Италия — 69;
- Франция — 68;
- Бразилия — 64.
Напомним, ежегодно Евросоюз теряет 286,5 млрд евро, что эквивалентно 33 млн евро в час, из-за отсутствия справедливого налога для богачей. По данным анализа Oxfam, эта сумма эквивалентна ВВП Финляндии.
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