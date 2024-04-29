Укрпочта в 2023 году увеличила доход на 1,3 миллиарда — Finance.ua

Укрпочта в 2023 году увеличила доход на 1,3 миллиарда Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

Укрпочта в 2023 году увеличила доход на 1,3 миллиарда

Национальный почтовый оператор Украины отчитался об увеличении чистого дохода на 1,3 млрд грн в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

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«За прошлый год компания получила 11,6 млрд грн дохода, что на более чем 12% больше результатов 2022 года (10,3 млрд грн). Доход от услуг национальной почты вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 6, 5 млрд грн», — говорится в сообщении.

Среди значительных факторов, оказавших негативное влияние на финансовые показатели компании, это задержки в согласовании регулируемых тарифов и выполнение безвозмездных обязательств для поддержки государственных социальных инициатив.

«По сравнению с 2022 годом чистый убыток компании сократился почти на 37% и составляет 796 млн грн», — добавили в компании.

Также в 2023 году Укрпочта продолжила реализацию стратегических инвестиционных проектов, таких как обновление логистической инфраструктуры, автоматизация сети и усиление ее устойчивости к энергетическим и коммуникационным перебоям, модернизация автопарка и замена критических ІТ-систем.

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