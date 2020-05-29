Топ-3 познавательных видео мая на Youtube-канале Finance.ua

У Finance.ua есть свой канал на Youtube. Здесь мы рассказываем о курсе валют, главных новостях и делимся финансовыми советами.

Хоть мы и находились на карантине в мае, но продолжали снимать для вас полезные видео на разные темы. Топ-тройку самых полезных видео мая мы решили собрать в одну новость, они того стоят. Смотрите прямо сейчас:

1. «Плюсы» от эпидемии, и чего ждать украинцам. Финансовый эксперт Алексей Козырев рассказывает о ситуации с ВВП и показывает позитивные моменты в экономике Украины во время мирового кризиса.

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2. Где взять ипотеку в 2020 году? Эксклюзив от Finance.ua. Благодаря видео узнаете, где найти выгодные предложения от банков по ипотечному кредитованию. Представлена выборка по ипотеке как первичного, так и вторичного рынка.

🏗️ Обязательно будем следить за развитием ипотеки в Украине. Все самое полезное и актуальное по этой теме будет на Youtube-канале:

3. Как получить справку о доходах онлайн. Всего за несколько минут в электронном кабинете Государственной налоговой службы можно получить необходимую справку. Правда, если знать, где искать. Советуем сохранить видео, обязательно пригодится.

💲 У нас в планах снимать еще больше полезных видео, которые помогут каждому грамотно распоряжаться финансами, не тратить лишнего, и выбирать оптимальные варианты для расходов и накоплений.

P.s. Друзья, обязательно пишите в комментариях под видео (либо в комментариях прямо под этой новостью), какая тема для вас была бы наиболее полезной. Предложения по темам также можете высылать на: editor@mail.finance.ua. Самым востребованным темам обязательно посвятим отдельные видео.