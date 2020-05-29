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Рожкова назвала условия появления ипотеки под 10%

Рожкова назвала условия появления ипотеки под 10%

Из-за пандемии COVID-19 и карантина сроки появления ипотеки под 10% годовых сдвигаются на конец 2020 года.

Об этом в интервью FinClub рассказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

«Для возобновления ипотеки нужна прозрачность на рынке недвижимости и платежеспособный заемщик. Поэтому многое зависит от того, каким будет выход из карантина. Если до конца II квартала все ограничения будут сняты и бизнес начнет восстанавливаться, то к концу года мы можем говорить о запуске ипотеки», – говорит топ-менеджер НБУ.

Для этого банкам необходимо снизить депозитные ставки.

«Второй важный момент – это цена. Если банки правильно построят свою процентную политику, то цена ресурса может к концу года снизиться так, что ипотека под 10% станет реальностью. Это очень хорошая ставка. Были времена, когда валюта кредитовалась под 12%», – уверена она.

Плюс, банки ждут, когда будет отменен мораторий на взыскание валютной ипотеки.

«Третий момент – это юридические риски, которые банки закладывают в стоимость ипотеки. Например, мораторий на взыскание валютной ипотеки. Их нужно решать. Без этого ипотека не то что не полетит, она не будет запущена. На самом деле запуск ипотеки положительно отразится на смежных отраслях и станет стимулом для восстановления экономики. Поэтому мы продолжаем работать с банками – по ставкам, продуктам, цене ресурса, а также с Министерством юстиции и Кабинетом Министров», – рассказала Екатерина Рожкова.

Справка Finance.ua:

  • Как сообщал министр финансов Сергей Марченко, запуску обещанной Президентом Украины Владимиром Зеленским ипотеки под 10% мешают некоторые законодательные ограничения. В частности, нормы, связанные с пропиской детей.
  • 28 мая Кабмин поддержал проект постановления Министерства юстиции «О внесении изменений в Правила регистрации места проживания», которым регулируются особенности регистрации места жительства в ипотечном жилье.

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По материалам Финансовый клуб
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