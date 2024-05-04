Армия восстановления: сколько граждан присоединилось к проекту (инфографика) — Finance.ua

Армия восстановления: сколько граждан присоединилось к проекту (инфографика)
С начала старта проекта «Армия восстановления» к выполнению общественно полезных работ привлекли 118,15 тыс. безработных. На выплату заработной платы направлено 838 млн грн.
Об этом сообщили в Государственной службе занятости.
Согласно обнародованным данным, начиная с 1 октября 2022 г. Государственная служба занятости выдала 118 152 направлений на выполнение общественно полезных работ.
В каких регионах привлекли больше всего безработных
Больше всего направлений выдали в Харьковской области — 21 983 направления.
В регионы с наибольшей вовлеченностью вошли:
- Донецкая — 14 158 направлений;
- Киевская — 13 537;
- Полтавская — 12 878;
- Черниговская (12 854) области.
Всего к проекту «Армия восстановления» присоединились 19 регионов.
На выплату заработной платы за участие в правительственном проекте «Армия восстановления» уже направлено 838 млн грн.
Напомним, в 2024 году планируется обработать 300 тыс. заявлений на компенсации за поврежденное и разрушенное жилье по программе «єВідновлення». Это позволит обеспечить жильем 1 млн украинцев.
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