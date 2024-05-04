Армия восстановления: сколько граждан присоединилось к проекту (инфографика) — Finance.ua

Армия восстановления: сколько граждан присоединилось к проекту (инфографика) Сегодня 21:04 — Казна и Политика

Армия восстановления: сколько граждан присоединилось к проекту (инфографика), Фото: Pexels

С начала старта проекта «Армия восстановления» к выполнению общественно полезных работ привлекли 118,15 тыс. безработных. На выплату заработной платы направлено 838 млн грн.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

Согласно обнародованным данным, начиная с 1 октября 2022 г. Государственная служба занятости выдала 118 152 направлений на выполнение общественно полезных работ.

В каких регионах привлекли больше всего безработных

Больше всего направлений выдали в Харьковской области — 21 983 направления.

В регионы с наибольшей вовлеченностью вошли:

Донецкая — 14 158 направлений;

Киевская — 13 537;

Полтавская — 12 878;

Черниговская (12 854) области.

Всего к проекту «Армия восстановления» присоединились 19 регионов.

На выплату заработной платы за участие в правительственном проекте «Армия восстановления» уже направлено 838 млн грн.

Напомним, в 2024 году планируется обработать 300 тыс. заявлений на компенсации за поврежденное и разрушенное жилье по программе «єВідновлення». Это позволит обеспечить жильем 1 млн украинцев.

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