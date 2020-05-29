Пенсионеров освободили от уплаты ЕСВ

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Пенсионеры, работающие сами на себя, полностью освобождены от уплаты ЕСВ. Запрещено и двойное начисление соцвзноса на ФЛП. Такие нормы вводит закон №2166, подписанный президентом.
Однако эксперты подчеркивают, что из-под действия закона выпали работающие на предприятиях пенсионеры, хотя подобная мера в их адрес позволила бы людям старше 65 лет стать более конкурентными на рынке труда и восполнить нехватку рабочих рук.
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1 июня президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду подписанный законопроект №2166 “О внесении изменений в закон Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” по устранению дискриминации по кругу плательщиков”. С 1 января 2021 года (а некоторые ключевые положения – с момента публикации в официальном издании) вступают в силу следующие изменения:
Дважды ЕСВ платят те украинцы, которые являются физлицом-предпринимателем и одновременно зарабатывают себе на жизнь, будучи наемными работниками на каком-либо предприятии. Учитывая, что за работника единый социальный взнос выплачивает работодатель, а ФЛП как работодатель начисляет ЕСВ сам себе, то за одного человека в данном случае ЕСВ платится дважды.
Закон позволяет таким ФЛПам-совместителям не платить ЕСВ. Логика законодателей заключается в том, что практика двойного начисления ЕСВ в принципе противоречит законодательству, поэтому ее и ликвидируют.
Закон освобождает также от обязательства уплачивать ЕСВ пенсионеров, которые ведут независимую профессиональную деятельность. Пенсионеры как субъекты предпринимательской деятельности вообще освобождены законодательством от уплаты такого взноса, но самозанятые лица, работающие как ФЛП не на едином налоге, а на общих основаниях, таких льгот не имеют. Это, как правило, нотариусы, адвокаты и т.д.
Теперь же закон устраняет эту дискриминацию и разрешает всем категориям пенсионеров, которые работают сами на себя, не платить ЕСВ. “Они не то что бы освобождены, а могут добровольно производить оплату ЕСВ”, – уточняет Гетманцев.
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