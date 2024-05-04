Экономика Германии растет, несмотря на кризис промышленности — Finance.ua

Экономика Германии растет, несмотря на кризис промышленности Сегодня 22:11 — Мир

Экономика Германии растет, несмотря на кризис промышленности

Аналитики прогнозируют рост на 0,1% в первом квартале 2024 г. Экономические перспективы Германии улучшаются после двух лет почти нулевого роста.

Об этом сообщает Bloomberg.

Данные этой недели свидетельствуют о том, что восстановление крупнейшей экономики Европы, Германии, набирает обороты, особенно в секторах услуг.

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Аналитики говорят о том, что сложной зимней рецессии удалось избежать.

«Потребители стали более уверенными в развитии событий и готовы тратить немного больше», — отмечает экономист HSBC Аня Хайманн.

Однако Хайманн также подчеркивает затруднительное положение в промышленности.

«Мы не ожидаем сильного подъема в Германии, потому что промышленность имеет столь важный вес в общем росте», — отметил он.

Единственная проблема для немецкой экономики сегодня — продолжение кризиса промышленного сектора.

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Например, настроения во флагманском автомобильном секторе не отмечают положительные оценки.

Производитель шин Continental AG не оправдал и без того низких ожиданий, а генеральный директор компании Николай Зетцер предупредил акционеров в пятницу о «вялом начале года».

При этом президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что он слышит об «относительно стабильных» заводских заказах, в то время как аналитики Deutsche Bank AG уверены, что глобальный рост поддержит экспорт в ближайшие месяцы.

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Международный валютный фонд недавно повысил свой прогноз мирового производства на 2024 год до 3,2%.

Канцлер Олаф Шольц также настроен оптимистично, заявив, что «вклад немецкой промышленности в рост, процветание и занятость остается неизменным».

Економічна Правда По материалам:

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