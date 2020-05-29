Стало известно, чего ждет МВФ от Украины: "маяки" и дедлайны

5 июня Международный валютный фонд должен одобрить новую кредитную программу для Украины на 5 млрд долларов, ЭП стало известно, на что будет ориентироваться МВФ в оценке действий правительства.

Об этом ЭП сообщил источник в правительстве.

Большинство маяков, за выполнением которых будет наблюдать МВФ, правительство должно выполнить уже в 2020 году. Однако сообщается, что для некоторых из пунктов даты еще могут измениться.

В частности, в июне этого года должно состояться утверждение планов работы с проблемными активами госбанков НБУ и Совета по финансовой стабильности.

В устав “Нафтогаза” до сентября этого года должны внести изменения, которые гармонизируют компанию в соответствии с принципами Организации экономического сотрудничества и развития.

Также к сентябрю в закон о Высшем совете правосудия должны внести изменения относительно процедуры конкурсов отбора членов ВСП.

В законе о банках и банковской деятельности должны изменить, в частности, требования по структуре капитала и к самому капиталу.

Также для Фонда гарантирования вкладов физлиц планируется ужесточение процедуры ликвидации и урегулирования задолженностей связанных лиц. Соответствующие изменения в законодательство должны произойти в сентябре этого года.

Правительство должно обеспечить до сентября 2020 года заключение новых договоров на коммунальные услуги (в соответствии с законом “О жилищно-коммунальных услугах) и принятие упрощенной процедуры переключения поставщиков газа.

В марте следующего года должен пройти аудит по использованию средств фонда по борьбе с коронавирусом.

На сентябрь 2020 также планируется разработка новых оргструктур ГТС и ГНС, которыми будут оперировать два юрлица, состоящие из центрального офиса и территориальных подразделений.

Запуск ГТС и ГНС как единых юрлиц должен состояться в январе 2021.