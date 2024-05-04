«Собственное дело»: сколько украинцев получат гранты на реализацию бизнеса (инфографика) — Finance.ua

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«Собственное дело»: сколько украинцев получат гранты на реализацию бизнеса (инфографика)

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«Собственное дело»: сколько украинцев получат гранты на реализацию бизнеса (инфографика)
«Собственное дело»: сколько украинцев получат гранты на реализацию бизнеса (инфографика)
Со старта программы «Собственное дело» ее победителями уже стали более 16 тысяч украинцев, которые получат ₴3,8 миллиарда на начало или развитие своего бизнеса.
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.
В частности, в этом году победителями седьмой волны программы стали 526 украинцев, которые получат на развитие своего дела ₴127 миллионов.
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«Более 16 тыс. украинцев стали победителями программы „Собственное дело“ и получат от государства микрогранты на старт или масштабирование своего бизнеса на ₴3,8 миллиарда. Большинство из них — это предприниматели, которые берут грант, чтобы инвестировать в развитие своего бизнеса, наращивание объемов продукции или услуг, освоение новых видов деятельности. И при этом они создают новые рабочие места. В целом, победители программы создадут более 35 тыс. новых рабочих мест во всех регионах страны», — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

В каких регионах больше всего грантополучателей

Среди получателей микрогрантов седьмой волны — 50% женщин, 41% мужчин и 9% юридических лиц. Более 75% из них имеют высшее образование.
Больше всего грантополучателей в:
  • Львовской области — 70 человек;
  • Ивано-Франковской области — 60 человек;
  • Киевской области — 42 человека;
  • городе Киеве — 39 человек.
Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.
«Собственное дело»: сколько украинцев получат гранты на реализацию бизнеса (инфографика)
Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители седьмой волны, являются:
  • оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 169 человек;
  • временное размещение и организация питания — 94 человека;
  • перерабатывающая промышленность — 69 человек.
В ведомстве напомнили, что по грантовой программе «Собственное дело» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн.
Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.
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Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и без опыта такой деятельности человек.
Обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.
Напомним, правительство Норвегии запускает новую грантовую программу по поддержке гражданского общества в Украине. На реализацию планируется выделить около $6,4 млн. Проект будет действовать до 2027 года включительно.
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По материалам:
Finance.ua
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