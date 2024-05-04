«Собственное дело»: сколько украинцев получат гранты на реализацию бизнеса (инфографика) — Finance.ua

«Собственное дело»: сколько украинцев получат гранты на реализацию бизнеса (инфографика) Сегодня 19:03 — Казна и Политика

«Собственное дело»: сколько украинцев получат гранты на реализацию бизнеса (инфографика)

Со старта программы «Собственное дело» ее победителями уже стали более 16 тысяч украинцев, которые получат ₴3,8 миллиарда на начало или развитие своего бизнеса.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

В частности, в этом году победителями седьмой волны программы стали 526 украинцев, которые получат на развитие своего дела ₴127 миллионов.

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«Более 16 тыс. украинцев стали победителями программы „Собственное дело“ и получат от государства микрогранты на старт или масштабирование своего бизнеса на ₴3,8 миллиарда. Большинство из них — это предприниматели, которые берут грант, чтобы инвестировать в развитие своего бизнеса, наращивание объемов продукции или услуг, освоение новых видов деятельности. И при этом они создают новые рабочие места. В целом, победители программы создадут более 35 тыс. новых рабочих мест во всех регионах страны», — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

В каких регионах больше всего грантополучателей

Среди получателей микрогрантов седьмой волны — 50% женщин, 41% мужчин и 9% юридических лиц. Более 75% из них имеют высшее образование.

Больше всего грантополучателей в:

Львовской области — 70 человек;

Ивано-Франковской области — 60 человек;

Киевской области — 42 человека;

городе Киеве — 39 человек.

Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители седьмой волны, являются:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 169 человек;

временное размещение и организация питания — 94 человека;

перерабатывающая промышленность — 69 человек.

В ведомстве напомнили, что по грантовой программе «Собственное дело» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн.

Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

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Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и без опыта такой деятельности человек.

Обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Напомним, правительство Норвегии запускает новую грантовую программу по поддержке гражданского общества в Украине. На реализацию планируется выделить около $6,4 млн. Проект будет действовать до 2027 года включительно.

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