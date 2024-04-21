Samsung получит гранты от США на расширение производства микросхем в Техасе — Finance.ua
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Samsung получит гранты от США на расширение производства микросхем в Техасе

Фондовый рынок
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Samsung получит гранты от США на расширение производства микросхем в Техасе
Samsung получит гранты от США на расширение производства микросхем в Техасе
Администрация Джо Байдена предоставит Samsung грантов на $6,4 миллиарда для того, чтобы компания смогла расширить производство микросхем в центральном Техасе.
Об этом пишет Reuters.
Финансирование поможет увеличить производство микросхем для аэрокосмической, оборонной и автомобильной промышленности, а также укрепить национальную безопасность США.
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«Возвращение передового производства чипов в Америку является важной новой главой в нашей полупроводниковой промышленности», — сказала советница Белого дома по экономическим вопросам Лаэль Брейнард.

Какие предприятия получат средства

Министр торговли Джина Раймондо рассказала, что в рамках этого финансирования поддержат два предприятия по производству чипов, исследовательский центр и упаковочный завод.
«Эти инвестиции позволят США снова стать мировым лидером не только в разработке полупроводников, где мы сейчас лидируем, но и в производстве, передовой упаковке, исследованиях и разработках», — отметила Раймондо.
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Samsung инвестирует примерно $45 миллиардов в строительство и расширение своих объектов в Техасе до конца десятилетия.
Напомним, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) получит от США субсидию в размере 6,6 млрд долларов на производство микрочипов в Финиксе, штат Аризона, а также до 5 млрд дол. в виде льготных кредитов.
По материалам:
mezha.media
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