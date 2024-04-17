McDonald’s начал партнерство с МХП — Finance.ua

McDonald’s начал партнерство с МХП Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

McDonald’s начал партнерство с МХП

Сеть ресторанов McDonald’s с апреля начала постепенный переход на куриные котлеты для МакЧикен, произведенные компанией МХП.

Об этом сообщила в интервью Forbes Ukraine гендиректор McDonald’s на рынках Украины, Чехии и Словакии Юлия Бадритдинова.

Она отметила, что доля потребления курятины в украинском McDonald’s ниже, чем в других европейских странах, потому что у компании не было возможности ее завозить из-за границы в нужном объеме.

«У нас в Украине множество ветеринарных ограничений с разными странами, поэтому много откуда мы не можем везти мясо», — пояснила она.

Недавно компания начала партнерство с МХП. С 2021 года компания поставляет для McDonald’s стрипсы, а в этом году вместе с МХП сеть ресторанов смогла повторить стандартную куриную котлету, входящую в МакЧикен.

Бадритдинова добавила, что это был долгий процесс, начавшийся еще до полномасштабной войны.

«Потом был перерыв, и уже с апреля начинаем постепенный переход на куриные котлеты для МакЧикен, произведенные МХП. Сначала тестово в нескольких ресторанах, а потом — по всей Украине», — сообщила она.

По словам гендиректора, в общей сложности более 60% поставщиков McDonald’s в Украине являются локальными.

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