McDonald’s начал партнерство с МХП — Finance.ua

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McDonald’s начал партнерство с МХП

Фондовый рынок
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McDonald’s начал партнерство с МХП
McDonald’s начал партнерство с МХП
Сеть ресторанов McDonald’s с апреля начала постепенный переход на куриные котлеты для МакЧикен, произведенные компанией МХП.
Об этом сообщила в интервью Forbes Ukraine гендиректор McDonald’s на рынках Украины, Чехии и Словакии Юлия Бадритдинова.
Она отметила, что доля потребления курятины в украинском McDonald’s ниже, чем в других европейских странах, потому что у компании не было возможности ее завозить из-за границы в нужном объеме.
«У нас в Украине множество ветеринарных ограничений с разными странами, поэтому много откуда мы не можем везти мясо», — пояснила она.
Недавно компания начала партнерство с МХП. С 2021 года компания поставляет для McDonald’s стрипсы, а в этом году вместе с МХП сеть ресторанов смогла повторить стандартную куриную котлету, входящую в МакЧикен.
Бадритдинова добавила, что это был долгий процесс, начавшийся еще до полномасштабной войны.
«Потом был перерыв, и уже с апреля начинаем постепенный переход на куриные котлеты для МакЧикен, произведенные МХП. Сначала тестово в нескольких ресторанах, а потом — по всей Украине», — сообщила она.
По словам гендиректора, в общей сложности более 60% поставщиков McDonald’s в Украине являются локальными.
По материалам:
AgroPortal.ua
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