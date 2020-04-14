День финансов, 17 апреля: сроки по траншу МВФ, жизнь в Дании, курс в Украине

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В пятницу, 17 апреля, удалось узнать о важных сроках, рекомендациях и прогнозах.
💰 Когда может быть транш от МВФ? Украина может получить первый транш от Международного валютного фонда уже в мае. Такое заявление сделал председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Ожидается к концу года 4 млрд долларов. Первый транш будет до 2 млрд долларов.
🤑 Что впереди по курсу? Средний курс гривны в 2020 году составит 28,85 грн за доллар, в конце года – 29,5 грн за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе “Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии”, опубликованном Минэкономики. А средний курс в 2021 году составит 30,00 гривен за доллар.
📊 А что будет с инвестициями? Украина в 2020 году будет демонстрировать более глубокое падение (на 4,2%), чем мировая экономика, которая, по прогнозу МВФ, сократится на 3,0%. Самым сильным будет падение инвестиций, которое составит 14,8%
📃 Прекращение схем по НДС. Как такое может быть? Впервые в истории Украины схемы по НДС не уменьшили, не “борьба продолжается”, а прекращены – и это свершившийся факт. Об этом написал глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов. По словам главы ГНС, сервисный орган, который в сложных условиях эффективно выполняет свои функции.
🛁 Почему субсидии решили пересчитать? В апреле украинцам пересчитают размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг за март 2020 года. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины. Причина – временное увеличение на период карантина на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления пищи и подогрева воды, холодной и горячей водой, водоотводом
👨⚖️ Где Шмыгаль рекомендует искать работу? Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с представителями Национальной ассоциации дорожников и обсудил вопросы предоставления рабочих мест украинцам на фоне роста безработицы из-за пандемии коронавируса. По его мнению, сейчас, когда домой вернулось столько наших граждан, их нужно обеспечить работой. Поэтому строительством украинских дорог должны заниматься украинские специалисты, даже если контракт получила иностранная компания.
🧐 А о том, как зарабатывают и живут в Дании, для читателей Finance.ua рассказала киевлянка, которая уже 7 лет живет в Копенгагене и знает об этой стране почти все. Читайте статью “Сколько же стоит жить в Дании?” прямо по ссылке.
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