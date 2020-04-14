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Гетманцев назвал сроки получения первого транша от МВФ

Гетманцев назвал сроки получения первого транша от МВФ

Украина может получить первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) уже в мае.

Такое заявление сделал председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телеканала “Украина 24”.

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“Мы ожидаем к концу года 4 млрд долларов. Первый транш будет до 2 млрд долларов, и это будет в мае”, – заявил Гетманцев.

Напомним, МВФ подтвердил прогресс в переговорах с Украиной о новой программе расширенного финансирования (EFF). Для ее утверждения осталось решить несколько вопросов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что размер первого транша МВФ может составлять 1,7-2 млрд долларов, а размер кредитной программы между МВФ и Украиной должен вырасти с 5,5 млрд до 8 млрд долларов.

Для продолжения сотрудничества Украины с МВФ Верховная Рада должна принять закон о банках. Этот документ был принят в первом чтении, однако противники законопроекта внесли 16 тысяч поправок, и теперь его принятие может затянуться. Сейчас в парламенте ищут пути, как избежать такого сценария, а в “Слуге народа” рассказали, как будут бороться с “правочным терроризмом” в Раде.

По материалам Сегодня
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