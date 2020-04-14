В Кабмине придумали, где взять работу безработным украинцам

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с представителями Национальной ассоциации дорожников и обсудил вопросы предоставления рабочих мест украинцам на фоне роста безработицы из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
“Создание рабочих мест – не только плацдарм для преодоления коронакризиса, но и фундамент для дальнейшего экономического развития. И мы уже работаем в этом направлении”, – написал Шмыгаль.
Он сообщил о том, что сейчас, когда домой вернулось столько наших граждан, их нужно обеспечить работой.
По его мнению, строительством украинских дорог должны заниматься украинские специалисты, даже если контракт получила иностранная компания.
“Мы хотим, чтобы как можно больше наших людей были привлечены к работам и больше украинских материалов использовалось при строительстве”, – пояснил он.
Ранее сообщалось, что Шмыгаль надеется, что экономический рост возобновится в втором полугодии. Он отметил, что в бюджете предусмотрены выплаты по безработице и программы поддержки малого бизнеса, и расходы Министерства социальной политики выросли на 19,5 млрд грн.
Касаемо помощи тем, кто потерял работу во время карантина, министр МВД Арсен Аваков ранее сообщал, что выплаты пособия по безработице через центры занятости составляют минимум 650 грн/мес. Но реально с учетом страхового стажа и других факторов реальная минимальная выплата составит около 1800 грн/мес. Максимум выплаты – 8408 грн/мес.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стройкам "Укрбуда" угрожает замораживание на десятки лет - президент "Киевгорстроя"Вчера, 16:01 - 5515 9
Сколько украинцев поддержало бы продажу земли на референдумеВчера, 19:00 - 1864 7
Цены на продукты в Украине вернулись к нормальному уровню - РожковаВчера, 14:01 - 1143 6
Учителя не получат обещанную выплату в размере 21 тыс. грн2 ч. назад - 1583 5
Украинцы на карантине: как экономят и сколько тратят на еду (инфографика)Вчера, 09:04 - 4051 4
Стройкам "Укрбуда" угрожает замораживание на десятки лет - президент "Киевгорстроя"Вчера, 16:01 - 5515 9
Какие операции СПД банки считают подозрительными (инфографика)Вчера, 20:01 - 4727 1
Toyota выпустила винтажный Land Cruiser (фото)Вчера, 23:49 - 2220
Пылевая буря повредила новый мост в Киеве (фото)Вчера, 17:36 - 2185
За какие нарушения по ЕСВ не будут штрафоватьВчера, 17:01 - 2155
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников3 ч. назад - 57
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)Вчера, 11:10 - 675 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 453
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 1863
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 10572 1