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В Кабмине придумали, где взять работу безработным украинцам

В Кабмине придумали, где взять работу безработным украинцам

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с представителями Национальной ассоциации дорожников и обсудил вопросы предоставления рабочих мест украинцам на фоне роста безработицы из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

“Создание рабочих мест – не только плацдарм для преодоления коронакризиса, но и фундамент для дальнейшего экономического развития. И мы уже работаем в этом направлении”, – написал Шмыгаль.

Он сообщил о том, что сейчас, когда домой вернулось столько наших граждан, их нужно обеспечить работой.

По его мнению, строительством украинских дорог должны заниматься украинские специалисты, даже если контракт получила иностранная компания.

“Мы хотим, чтобы как можно больше наших людей были привлечены к работам и больше украинских материалов использовалось при строительстве”, – пояснил он.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль надеется, что экономический рост возобновится в втором полугодии. Он отметил, что в бюджете предусмотрены выплаты по безработице и программы поддержки малого бизнеса, и расходы Министерства социальной политики выросли на 19,5 млрд грн.

Касаемо помощи тем, кто потерял работу во время карантина, министр МВД Арсен Аваков ранее сообщал, что выплаты пособия по безработице через центры занятости составляют минимум 650 грн/мес. Но реально с учетом страхового стажа и других факторов реальная минимальная выплата составит около 1800 грн/мес. Максимум выплаты – 8408 грн/мес.

Справка Finance.ua:

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства предоставить центрам занятости инструкции для ускорения выплат людям по временной безработице.
  • В Государственном центре занятости рассказали, каким образом можно подать документы для получения пособия в период карантина.

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По материалам Finance.UA
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