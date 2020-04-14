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Падение экономики Украины будет более глубоким, чем в целом в мире - консенсус-прогноз

Падение экономики Украины будет более глубоким, чем в целом в мире - консенсус-прогноз

Украина в 2020 году будет демонстрировать более глубокое падение (на 4,2%), чем мировая экономика, которая по прогнозу МВФ сократится на 3,0%. Курс составит 28,85 грн/доллар.

Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе “Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии”, который подготовлен основе предположений сотрудников министерств и частных компаний.

Как отмечается в прогнозе:

  • в 2020 году ускорятся инфляционные процессы до 7% против 4,1% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) в 2019 году;
  • вследствие девальвационных процессов среднегодовой обменный курс составит 28,85 грн/доллар;
  • самым сильным будет падение инвестиций, которое составит 14,8%;
  • для поддержания спроса населения и смягчения негативных последствий введенных карантинных мер возрастет бюджетная поддержка, что в условиях сокращения доходов приведет к существенному росту дефицита бюджета до 5,6% ВВП;
  • более всего сдерживать экономическую динамику будут розничная и оптовая торговля, транспорт, металлургия и машиностроение.

Ситуация на рынке труда будет оставаться сложной до конца 2020 года. Безработица будет длительной в связи со значительным падением экономики и существенными структурными изменениями. Мигранты будут медленно возвращаться в города работы за пределами Украины, как вследствие сохранения рисков заражения, так и ввиду экономических проблем в мире. Уровень безработицы по году будет значительным (9,4%).


Таблица: Минэкономики

Однако уже в 2021 году будет иметь место экономический рост на уровне 2,4%, который не компенсирует падение в 2020 году. Инфляция замедлится до 5,9% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года). Все элементы спроса будут иметь положительную динамику. Наибольший рост будет наблюдаться опять-таки в инвестициях – как эффект низкой базы – 6,9%. Безработица будет постепенно снижаться до 9,1%, но не выйдет на уровень до пандемии.

Справка Finance.ua:

  • Международный валютный фонд ожидает серьезное падение уровня экономического роста в Украине из-за коронавируса – до “минус” 7,7% по итогам 2020 года.

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По материалам Finance.UA
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