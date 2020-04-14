Впервые в истории Украины схемы по НДС прекращены - ГНС

Впервые в истории Украины схемы по НДС не уменьшили, не “борьба продолжается”, а прекращены – и это свершившийся факт.

Об этом написал глава Государственной налоговой службы Украины (ГНС) Сергей Верланов на своей странице в FACEBOOK.

“Прекращен “атипичный” экспорт пшеницы, сформированный налоговым кредитом из шоколадок, некому продать налоговый кредит за товары, проданные за кэш. Это не мечта, это новая реальность. О ней знают. Знают те, кто воровал из бюджета миллиарды. Знают нечистые на руку правоохранители и налоговики, которые сладко жили на мизерные зарплаты. Знают, и потому готовы на все, чтобы сбить эту команду, которой удалось. Поэтому и уровень, и цена (в прямом смысле этого слова) медиа-атаки на нашу команду тоже беспрецедентные”, – написал Верланов.

По словам главы ГНС, сервисный орган, который в сложных условиях эффективно выполняет свои функции, пытаются втянуть в большую политику, используя для этого “факты”, которые не имеют никакого подтверждения.

“Я тоже люблю факты и хочу показать, как они выглядят. Так, в 2019 году налоговая впервые за 9 лет выполнила план. В значительной мере, путем увеличения поступлений от НДС. За период работы ГНС (с августа 2019 г. по март 2020 г.) по сравнению с прошлым годом начисления НДС выросли на 14% при росте базы налогообложения всего на 1,9%. Это не мифические, а вполне реальные 20,7 млрд грн, которые дополнительно поступили в бюджет. За этот же период чистое сальдо НДС составило 71,7 млрд грн, тогда как год назад – 45,9 млрд грн. Прирост – 25,8 млрд, или 56,4%”, – сообщил Верланов.

Кроме того, добавляет глава ГНС, вся информация о “схемном” кредите (коды ОКПО, сумма НДС, конкретные операции) ежемесячно доводилась налоговой милиции для отработки, как того требует действующее законодательство.

“И главное – с августа, когда вновь ГНС начала администрировать НДС, поступления данного налога росли, объем минимизационных схем сокращался, а давление на команду налоговой росло. Но поворотным пунктом стало принятие Кабмином Постановления №1165 и внедрение его в феврале 2020 года. Оно дало налоговой инструмент, которым мы фактически полностью перекрыли поток денег в карманы мошенников и их покровителей. Это люди, которые десятилетиями воровали миллиарды из госбюджета. Которые связаны с различными финансово-промышленными группами, различными органами государственной власти и различными политическими партиями”, – отметил Верланов.

Верланов подчеркивает, что видит своим личным долгом продолжать борьбу с дельцами, предоставлять сервис плательщикам налогов и обеспечивать поступления в государственный бюджет.