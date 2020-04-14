0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1377 0

Эксперты спрогнозировали курс доллара до конца года

Эксперты спрогнозировали курс доллара до конца года

Средний курс гривны в 2020 году составит 28,85 грн за доллар, в конце года – 29,5 грн за доллар.

Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе “Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии”, который опубликован на сайте Минэкономики.

Средний курс в 2021 году составит 30,00 гривен за доллар, в конце года – 30,75 гривен за доллар.

Причины роста. Курс доллара вырастет “из-за девальвационных процессов”.

Наибольшая угроза для экономического восстановления в Украине по мнению экспертов – это долгое продление и усиление внутренних карантинных мероприятий.

Читайте также: 29 грн/долл. выглядит оптимистично: в Раде оценили реальность заложенного в бюджет курса

Также большинство экспертов считают, что поведение людей и структура спроса после завершения пандемии изменится, но несущественно. Вместе с тем, ускорятся процессы диджитализации, роботизации и использования модальности «удаленного рабочего места».

Риски для украинской экономики. По оценке экспертов значимыми рисками для украинской экономики являются дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капиталов (внешние риски) и значительный рост дефицита государственного бюджета и кассовых разрывов в ПФУ, других фондах государственного социального страхования (внутренние риски).

Справка Finance.ua:

  • Украина в 2020 году будет демонстрировать более глубокое падение (на 4,2%), чем мировая экономика, которая по прогнозу МВФ сократится на 3,0%.
  • Количество официально зарегистрированных в Украине безработных выросло почти в 10 раз по сравнению с показателем до введения общенационального карантина. Наибольшая численность безработных во время карантина наблюдается в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской и Львовской областях.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.