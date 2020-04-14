Эксперты спрогнозировали курс доллара до конца года

Средний курс гривны в 2020 году составит 28,85 грн за доллар, в конце года – 29,5 грн за доллар.

Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе “Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии”, который опубликован на сайте Минэкономики.

Средний курс в 2021 году составит 30,00 гривен за доллар, в конце года – 30,75 гривен за доллар.

Причины роста. Курс доллара вырастет “из-за девальвационных процессов”.

Наибольшая угроза для экономического восстановления в Украине по мнению экспертов – это долгое продление и усиление внутренних карантинных мероприятий.

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Также большинство экспертов считают, что поведение людей и структура спроса после завершения пандемии изменится, но несущественно. Вместе с тем, ускорятся процессы диджитализации, роботизации и использования модальности «удаленного рабочего места».

Риски для украинской экономики. По оценке экспертов значимыми рисками для украинской экономики являются дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капиталов (внешние риски) и значительный рост дефицита государственного бюджета и кассовых разрывов в ПФУ, других фондах государственного социального страхования (внутренние риски).

Справка Finance.ua:

Украина в 2020 году будет демонстрировать более глубокое падение (на 4,2%), чем мировая экономика, которая по прогнозу МВФ сократится на 3,0%.

Количество официально зарегистрированных в Украине безработных выросло почти в 10 раз по сравнению с показателем до введения общенационального карантина. Наибольшая численность безработных во время карантина наблюдается в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской и Львовской областях.

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