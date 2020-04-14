Субсидии на коммуналку пересчитают

В апреле украинцам пересчитают размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг за март 2020 года. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Причина. В связи с временным увеличением на период карантина на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления пищи и подогрева воды, холодной и горячей водой, водоотводом.

Украинцы почти все время проводят дома, поэтому расходы воды, газа, электрики, соответственно, растут.

Напомним, 1 апреля Правительство опубликовало постановление от 25.03.2020 №247 “Об особенностях предоставления жилищных субсидий” относительно предотвращения распространения коронавируса”.

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Постановлением определено не автоматическое назначение субсидии, а автоматическое рассмотрение вопросов о назначении жилищной субсидии, то есть отменена только обязательность подачи заявления; орган соцзащиты рассмотрит вопрос о назначении субсидии с учетом требований постановления №848.

Субсидия не назначается, в частности, если у домохозяйства имеется задолженность по уплате ЖКУ, сумма которой превышает 340 гривен.

Справка Finance.ua:

25 марта Кабинет Министров принял постановление о назначении жилищных субсидий гражданам, которые потеряли работу в период карантина.

В Министерстве социальной политики заявили, что каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию.

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