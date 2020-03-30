День финансов, 6 апреля: «карантинные» скидки, новые ограничения, условия от МВФ

Понедельник, 6 апреля. Начинаем неделю не только с новых ограничений, но и ожиданий.

Новые ограничения до конца карантина. Для предотвращения распространения коронавирусной болезни с 6 апреля начинают действовать более жесткие ограничительные меры. Так, запрещено пребывание в общественных местах без надетой маски, респиратора; перемещение группой лиц более чем два человека; посещение парков и детских площадок. Подробнее.

Швейцария развернула программу помощи малому бизнесу размером 40 миллиардов франков. Предусмотрено два типа кредитных программ. А как бизнес в Украине помогает клиентам пережить самоизоляцию, читайте в материале Finance.ua «Карантинные» скидки, кэшбэки, доставки и кредитные каникулы. 📰

Транш для Украины от МВФ. Новые условия. МВФ ожидает внесения изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год и принятия закона о банковском регулировании. Также представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман призвал украинские власти продолжать работу со Всемирным банком для внедрения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли.

Выплаты “президентской” тысячи. Около 10 миллионов пенсионеров, чья пенсия не превышает 5000 гривен, получат государственную помощь в размере 1000 гривен. Правда, выплатят эти деньги после того, как Рада предусмотрит эти средства в госбюджете. Деньги будут начислены на карту, или “Укрпочта” обеспечит доставку в течение пяти дней.

Кстати, денежную помощь планируют выплачивать каждому, кто вынужденно не работает. Как заявил мер столицы Виталий Кличко, в Киеве примерно полмиллиона человек вынужденно взяли отпуска за свой счет из-за введенных ограничительных мер по противодействию коронавирусу. Кличко этот вопрос поднял на селекторном совещании с президентом и премьер-министром. По словам мэра Киева, президент заверил, что соответствующий вопрос планируют решать денежными доплатами.

Субсидии во время карантина. Согласно новому постановлению Кабмина, на период карантина запрещается прекращать предоставление жилищных субсидий, на следующий период субсидиями обеспечат все домохозяйства, которые получали жилищную субсидию в отопительном периоде 2019-2020 годов, автоматически, без заявлений о назначении жилищных субсидий; также субсидия должна быть назначена гражданам, которые были уволены с работы в период карантина.